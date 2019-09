Más Madrid se reunirá este domingo con las bases para debatir si acude a las generales y si se presenta Errejón

Publicada el 21/09/2019 a las 19:51 Actualizada el 21/09/2019 a las 20:03

La portavoz orgánica de, Marta Higueras, ha asegurado que este domingoa las 17 horas, donde abrirán el debate también de si se presenta o no como candidato el portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón , que no acudirá para garantizar "un debate abierto y democrático entre la militancia, sin condicionantes"."Es un encuentro con las bases y está ese debate y lo vamos a abrir ahí y", ha indicado Higueras en declaraciones a los periodistas recogidas tras asistir al GayDay. Según la potavoz, abrirán la consulta con las bases "para ver" lo que van a hacer."Creo que hay que esperar, estamos viendo, vamos a ver. Siahora pues", declaró Higueras. Además, garantizó que la exregidora Manuela Carmena "apoyará a Íñigo (Errejón) si decide presentarse". "Tendrá todo el apoyo", dijo.El portavoz parlamentario de Más Madrid sería ela las elecciones generales si finalmente decide presentarse con un equipo "fuerte" y socios en otros territorios, con principal objetivo de lograr grupo parlamentario en el Congreso, según indicaron a Europa Press fuentes próximas al político madrileño.En Más Madrid también discuten laque supondría la futurible marcha de su portavoz en la Asamblea, y más si se lleva a la portavoz mediática en el Ayuntamiento de Madrid. "Íñigo no está cómodo en Madrid, porque al final solo le llaman para hablar de la ponzoña de la política madrileña y de las imputaciones del Partido Popular, y no de propuestas de progreso. Si se hubiera conformado un gobierno progresista, no estaríamos ahora hablando de su candidatura a generales", indican dichas fuentes.