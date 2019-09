Villacís trata de marcar distancias con Vox: "Nadie debería utilizar el minuto de silencio por una mujer asesinada para hacer política"

Publicada el 21/09/2019 a las 13:45 Actualizada el 21/09/2019 a las 14:22

Villacís: Lo que le debería "quitar el sueño" a Sánchez es la repetición electoral

La vicealcadesa de Madrid, Begoña Villacís , ha tratado de marcar distancias con Vox este sábado quepara "hacer política", tras haber acudido el pasado jueves a Cibeles con una pancarta que niega la violencia de género En declaraciones a los periodistas en el XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recogidas por Europa Press, Villacís ha señalado que se puede hacer política "con todo" pero quecomo este minuto de silencio. "Nadie debería utilizar el minuto de silencio por una víctima de violencia machista, una mujer asesinada delante de sus dos hijos, para hacer política. Es un minuto que no debería franquear ningún político", ha reivindicado.Por otro lado, ha recordado quecon el cual están "haciendo un buen gobierno" aunque les "queda 4 años más para demostrarlo". Desde su punto de vista, están "gestionando muy bien la ciudad de Madrid" a través del desbloqueo de "proyectos que llevaban décadas dormidos".Sobre este tema, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández , se ha mostrado este sábadopor la posición del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la irrupción de Vox en el minuto de silencio que tuvo lugar este jueves por una nueva víctima de violencia de género.El edil socialista cree que en la discusión con el secretario general de Vox y portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith,y "simplemente" discutieron sobre "una pancarta más y una pancarta de menos", una pancarta, que según ha indicado,. "Me parece que no es ese el camino. Nos sentimos muy dolidos por la posición que tomó el alcalde con respecto a plantearse las dudas sobre la igualdad y sobre los derechos feministas", ha lanzado.Ya sobre política nacional, Villacís ha señalado este sábado que lo que le debería "quitar el sueño" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , es mandar "otra vez" a los españoles a elecciones generales por ser "incapaz de pactar con nadie". La vicealcaldesa ha indicado que le parece una "tomadura de pelo" que el PSOE les haya ofrecido una "abstención gratis" para conseguir una investidura cuando Sánchez es, a su juicio, una persona "que no suscita confianza" a las formaciones y que "quita el sueño" a los españoles.En este punto, ha defendido que su partido, Ciudadanos, ha declarado cuáles son las intenciones, su programa y su política de pactos en unas elecciones. Por ello, ha señalado que los ciudadanos deben tener en cuenta la "certidumbre" y "confianza" de cada partido y la "utilidad de ellos para desbloquear la situación actual en España". "Hay partidos más útiles y hay partidos como el Partido Socialista que ha demostrado ser incapaz de llegar a ningún acuerdo y de llevar un gobierno estable a España", ha criticado. Desde su punto de vista, a Sánchez "le quita el sueño un acuerdo con Podemos siempre que no sea los 4 años en Madrid o los años que avecinan en Barcelona".Por otro lado, sobre la posibilidad de que el portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, se presente a los comicios nacionales ha indicado que son "especulaciones". "Eso lo tiene que valorar Errejón, él sabrá con quién tiene compromisos", ha añadido.