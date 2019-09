Almeida: "A nadie le puede extrañar que si Errejón traicionó a Podemos, traicione ahora a los madrileños"

Publicada el 22/09/2019 a las 16:45 Actualizada el 22/09/2019 a las 16:57

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha señalado este domingo que "a nadie le puede extrañar que si Íñigo Errejón traicionó primero a Podemos". "Se presentó hace cuatro meses a las elecciones autonómicas y ahora se quiere volver a ir al Congreso de los Diputados", ha constatado el alcalde en respuesta a preguntas de los medios recogida por Europa Press, durante un acto del Día sin Coches, sobre la posibilidad de que el portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional presente su candidatura a las elecciones generales Tras señalar que "estas acciones califican a las personas", ha apuntado que esta actitud "ejemplifica el compromiso de Errejón, que". A su juicio, "no es razonable que primero traicione a Podemos siendo el candidato de Podemos, que luego le diga a los madrileños que ha adquirido un compromiso para estar aquí los cuatro años y". Por ello, ha afirmado que si el de Más Madrid "decide dar el salto a la política nacional, no tiene más compromiso que consigo mismo, y de esto los madrileños tomarán nota".En cuanto a la repercusión que pueda tener la división de la izquierda en los resultados , ha señalado que "eso lo decidirán los electores". "Es obvio que se introduce una opción más de izquierdas en el menú que pueden elegir aquellos que voten por esas opciones ideológicas y que esto puede suponer una división, pero es que, solo tenemos que centrarnos en los españoles y tenemos que centrarnos en ese proyecto de centro-derecha liberal que ofrece Pablo Casado", ha explicado.Almeida ha defendido queen estos momentos, en los que estamos en una situación de desaceleración, ya fronteriza con una crisis económica, que es donde siempre nos dejan las políticas de la izquierda". "Es más imprescindible que nunca saber aglutinar a ese electorado del centro-derecha yporque va a ofrecer ese proyecto con el que cualquier votante a la derecha del PSOE puede identificarse", ha agregado.Tras insistir en que "el único partido capaz de hacer eso es el PP", ha afirmado que, y ha subrayado que "la apelación no es al voto útil, es al voto útil de un programa de centro-derecha liberal en el que seguro que todos se podrán ver reflejados".