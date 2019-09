El Supremo resolverá el martes si Franco sale del Valle de los Caídos y sobre el lugar de inhumación

Publicada el 22/09/2019 a las 13:15 Actualizada el 22/09/2019 a las 14:33

Una sala de seis magistrados del Tribunal Supremo dictaminará previsiblemente el próximo martes 24 de mayo si la decisión del Gobierno dey su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio se ajusta o no a derecho, según informa Europa Press.El tribunal está citado a las 10.00 horas para votación y fallo, si bien fuentes jurídicas señalan que el segundo de los puntos citados es el que, y de hecho su resolución viene dividiendo al tribunal durante las deliberaciones que se han realizado los últimos días.El escollo tiene que ver la posible vulneración del derecho de los familiares a elegir el lugar en el que deben reposar los restos de Franco, para los que esta parte. Desde el Gobierno se rechazó dicha posibilidad, si bien fuentes jurídicas apuntan la dificultad que entraña justificar que una familia no tenga el control último sobre el lugar en el que deben reposar definitivamente los restos de un familiar.Lay posterior entierro de los restos en Mingorrubio aparece detalladamente argumentado en la demanda y previsiblemente, salvo que se superen finalmente todas las diferencias de criterio, es muy probable que la resolución que finalmente se adopte no sea unánime. El tribunal está presidido por Jorge Rodríguez Zapata y lo integran también los magistrados Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso, Segundo Sanz y Pablo Lucas. El ponente de la resolución será éste último.El Supremo paralizó la exhumación acordada por el Gobierno para el pasado 10 de junio y lo justificó en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo,–la familia Franco y otros tres colectivos– y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, "los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan". En este asunto están personados, además de la familia Franco, la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.Ante la negativa de la familia de renunciar por el momento a enterrar a Franco en la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en ely fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación.En sus alegaciones sobre el fondo,y denunciaba que encajaba en unasin justificación. Por su parte, la Abogacía del Estado señalaba que todas las decisiones del Ejecutivo encajan en la legalidad y no vulneran derechos de la familia del dictador , por lo que deben cumplirse en cumplimento de la Ley de Memoria Histórica.