El juez prorroga hasta marzo de 2021 la investigación del 'caso Pujol'

Publicada el 23/09/2019 a las 13:01 Actualizada el 23/09/2019 a las 13:02

Nuevos informes y comisiones rogatorias

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el origen de la fortuna de la familia del expresidente catalán y en el que están investigadas 36 personas, entre ellas el expresidente de la Generalitar Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos por delito fiscal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal.En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 argumenta su decisión asegurando que, y añade que algunas no dependen de la Audiencia Nacional, sino del "grado y celeridad de la cooperación facilitada por otras jurisdicciones", ya que la mayor parte de la actividad empresarial y de la fortuna del clan Pujol ha sido localizada fuera de España.El magistrado ya acordó en 2016 la complejidad de esta causa en tanto que la investigación recae supuestamente sobre una organización criminal, tiene por objeto numerosos hechos punibles, muchos investigados y por tanto es necesario analizar abundante documentación y realizar actuaciones en el extranjero.Atendiendo ahora la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez explica que actualmente está pendiente de informes de auxilio judicial en relación con el menor de los hijos del expresidente, Oleguer Pujol Ferrusola, y otros investigados quey nuevos informes de la Agencia Tributaria sobre esta parte de la causa.Además, De la Mata recuerda en su auto que en la parte central de la investigación,y otra de Dinamarca pendiente de cumplimentar. También está pendiente la solicitud de diligencias solicitadas por la entidad Gran Tibidabo, personada como acusación popular.Por último, el juez recuerda que recientemente se ha descubierto una nueva Fundación, denominada Paty, vinculada a Josep Pujol Ferrusola , en un banco de Andorra en el que se ha identificado un ingreso de 600.000 euros y que ha motivado una nueva petición de la Fiscalía para cursar otra comisión rogatoria internacional al Principado "a fin de obtener información sobre este nuevo instrumento societario opaco tras el que se parapetaba" el investigado.Según el último informe de la UDEF incorporado al sumario de la causa, al que tuvo acceso Europa Press,C, en la que estaban como apoderados Josep Rodríguez Valldepérez, Lluis Alfons Kinder Espinosa, Salvador Capdevila Pallarés y Manuel Domingo Narvarte, todos ellos "vinculadas en los órganos sociales de las entidades andorranas Neith y Advocats i Consultors Associats.En la cuenta de la fundación, añade el informe, se contabilizó el abono mediante transferencia de 600.000 euros, cantidad cuyo origen radica en la cuenta que Josep Pujol tenía en el banco andorrano Andbank.Por todo ello, De la Mata concluye que procede fijar un plazo máximo de instrucción final adicional en esta causa, visto que por las "circunstancias sobrevenidas a la investigación ésta no puede razonablemente completarse en el plazo estipulado".Eso sí, aclara que esta ampliación no significa que se vaya a agotar el nuevo plazo, sino queseparadas tan pronto como considere que la instrucción haya cumplido su finalidad".