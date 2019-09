El 20% de los europeos no cree que el colectivo LGTBI deba tener los mismos derechos que los heterosexuales

Publicada el 23/09/2019 a las 18:00 Actualizada el 23/09/2019 a las 18:51

Discriminación

Según una encuesta del Eurobarómetro especial sobre la aceptación social del colectivo LGTBI colectivo en la UE, al que ha tenido acceso Europa Press, el 76% de los europeos es partidario de dar losa las personas gays, lesbianas y bisexuales que tienen los heterosexuales, mientras que el 20% no es partidario de ello, porcentaje que cae al 6% entre los españoles.El 91% de los españoles defiende que las personas LGTBI tengan los mismos derechos que los heretosexuales, situándoles entre los países donde, junto con los suecos (98%) y holandeses (98%). Los ciudadanos de la UE que más reacios son a la idea de garantizar los mismos derechos son los eslovacos (59% lo rechaza), rumanos (54%), húngaros (51%) y búlgaros y polacos (45% en ambos casos).Los españoles también se encuentran entre los europeos que más aceptan el, con un 86% de los españoles que es partidario de que se reconozcan los matrimonios gays en toda la UE, muy por encima de la media europea, que se sitúa en el 69%.Los que más aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo son los(97% los apoya en toda la UE) y daneses (89%), mientras que los que más lo rechazan son los búlgaros (74%), eslovacos y letones (70% en ambos casos), rumanos y lituanos (63%), húngaros (61%) y chipriotas (60%), aunque más del 50% de la población también lo rechaza en Polonia, Estonia, Croacia y Grecia.El 72% de los europeos no ven nada malo que personas del mismo sexo, frente al 24% que no lo comparte, y al 78% de los europeos no les incomoda ver a dos personas del mismo sexo besarse o que vayan por la calle de la mano, algo que sí incomoda al 8%.En el caso de España, el 89% de los españoles no ve nada malo en las relaciones sexuales entre, algo que sólo ve mal el 8% y al 81% no le incomoda ver señales afectuosas en público, mientras que al 6% sí le incomoda.Por lo que se refiere a la discriminación que sufre el colectivo LGTBI, más del 50% de los europeos (53%) y españoles (54%) denuncian unaEspaña se sitúa como el noveno país de la UE dondecontra el colectivo LGTBI. Sólo se percibe más discriminación en Francia (73%), Portugal (71%), Grecia (70%), Italia (68%), Chipre (67%), Países Bajos (60%), Bélgica (57%) y Reino Unido (55%). En el polo opuesto se sitúan Eslovaquia (25%), Luxemburgo (27%) y Bulgaria (29%), los países donde menos se percibe.Por lo que se refiere a la identidad de las personas tránsgenero o transexuales que debe figurar en los documentos oficiales como el DNI, el 81% de los españoles –muy por encima de la medida del 59% en la UE– defiende quepara reflejar su identidad y el 61% de los españoles es partidario de que crear una nueva tercera categoría X en los pasaportes o partidas de nacimiento, también muy por encima del 46% de media en la UE que lo apoya.