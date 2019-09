Varapalo de los periodistas de TVE al nombramiento de Enric Hernández como máximo responsable de los informativos

Publicada el 23/09/2019 a las 19:12 Actualizada el 23/09/2019 a las 19:40

info Libre

El referéndum sobre Enric Hernández ha resultado negativo para su nombramiento, al no llegar al 15% de votos afirmativos, y registrarse una escasa participación de votantes. Estos son los datos: censo: 3.211; votos emitidos: 645: participación: 20,1 %; total de votos sí: 95 (14,7%); total de votos no: 419 (65%).Tras obtener solo 95 votos positivos, de un total de más de tres mil convocados a la votación, los Consejos de Informativos reiteran su rechazo a que "un cambio en el organigrama de esta envergadura lo ejecute unaa la espera de que se resuelva el concurso para elegir el nuevo Consejo de RTVE".Aunque el resultado no es vinculante,supone un varapalo a las circunstancias que han rodeado el nuevo cargo, según han comentado afuentes de los trabajadores de Informativos de RTVE.Por su parte, los Consejos de Informativos de TVE, RNE, e Interactiva han hecho público un comunicado en el que recuerdan que "acogimos con cautela el nombramiento de Enric Hernández y la creación del nuevo cargo. La baja participación debería hacer reflexionar a la dirección sobre la confianza que a los profesionales les merece una figura cuyas atribuciones parecen pensadas para una redacción única que, a día de hoy, no existe. Además, rechazamos que un cambio en el organigrama de esta envergadura lo ejecute unaa la espera de que se resuelva el concurso para elegir el nuevo Consejo de RTVE".Este es elde la valoración que hacen los tres consejos de RTVE: