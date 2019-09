Los 213 diputados que dejan de serlo este martes podrán cobrar una indemnización de entre 6.000 y 7.200 euros

Publicada el 23/09/2019 a las 17:14 Actualizada el 23/09/2019 a las 17:36

Lo que venían ganando

Después pueden cobrar el paro

Los 213 diputados quea partir de las 00:00 horas de este martes, cuando se disuelva el Congreso, podrán cobrar unade transición en un pago único correspondiente a 46 días de su sueldo, una cuantía que oscila aproximadamente, en función de si son parlamentarios por Madrid o por otra provincia, según informa Europa Press.Se trata, en concreto, de losque no forman parte de la, el único órgano de la Cámara que seguirá existiendo hasta la constitución del nuevo Congreso que surja de las elecciones del 10 de noviembre.Esta indemnización, que los potenciales beneficiarios, es incompatible con cualquier otro ingreso, se abona eny tributa a Hacienda, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.Corresponde a la retribución que cobrarían sus señorías de seguir en activo durante los 46 días que median entre la disolución y el día de reflexión. Según ha confirmado este martes la Mesa del Congreso, incluye la parte proporcional de la denominada(2.981,86 euros), la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (917,03 euros para los de Madrid y 1.921,20 para el resto), y también losque pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso.Es decir, la cuantía por cabeza oscilará entre los casi 6.000 euros que como máximo percibirán los diputados de Madrid y los más de 7.200 euros que podrán cobrar los electos de otras provincias.El pasado marzo, al disolverse las Cortes tras la convocatoria del 28 de abril, un total dey la cobraron, y sólo cinco de los potenciales beneficiarios. En el Senado sólo nueve de los 194 senadores que perdieron su condición de parlamentario renunciaron a cobrar los 8.822,52 euros fijados entonces en la Cámara Alta.En estos días y habida cuenta de que la legislatura ha terminado por la incapacidad del Congreso para elegir un presidente del Gobierno, se ha puesto en marcha precisamente unapara pedir a los diputados que no soliciten esta "indemnización de transición"."Diputados, si NO curráis ¡NO cobráis!: renunciad a vuestra indemnización", reza el eslogan promovido por el impulsor de esta iniciativa en Change.Org , que acumula este lunes más deUna vez se publique este martes el decreto de disolución del Congreso sólo mantendrán la condición de parlamentario, y por tanto el sueldo, los 137 diputados que integran la Diputación Permanente, ya sea como miembros titulares o como suplentes.Estos últimos continuarán siendo diputados hasta que se constituya el nuevo Congreso, lo que tendrá que suceder en los 25 días posteriores a la votación. Es decir, como muy tarde, aunque la fecha exacta se conocerá cuando se haga público el decreto de disolución.Celebradas las elecciones, los diputados que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público podrán pedir una, siempre que hayan estado en el Parlamento unEse paro será el equivalente a una, fijada actualmente en 2.981,86 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sinopara dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.Por este concepto el Congreso todavía está pagando indemnizaciones a unaque cesaron al finalizar la, algunos de los cuales aún la cobrarán durante un año o más, como es el caso de los conservadoresTeófilo de Luis, Ramón Aguirre, José María Chiquillo, Ramón Moreno o los convergentes Carles Campuzano y Jordi Xuclà. También se acogió a esta denominada indemnización por cese el exdiregente de Ciudadanosque dejó el partido y el escaño el pasado mes de junio y que se le concedió para cuatro meses, ya casi agotados.