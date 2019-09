Mercedes Fernández dimite como presidenta del PP de Asturias

Publicada el 23/09/2019 a las 15:45 Actualizada el 23/09/2019 a las 15:46

La presidenta del PP de Asturias,, ha presentado este lunes su dimisión ante el comité ejecutivo del partido en Madrid, según han confirmado fuentes del partido. Una dirección provisional se hará cargo del PP asturiano hasta que se celebre un congreso regional, informa Europa Press.Mercedes Fernández, cuando sustituyó a Ovidio Sánchez.La hasta hoy líder de los conservadores asturianos ha puesto este martes su cargo a disposición del presidente del partido, Pablo Casado, que la ha aceptado pero ha asegurado que seguirá dentro de las filas del PP: "Me ofende que me pregunten si dejaré el partido"."Yo estoy en este partido desde hace muchísimos años y. Mariano Rajoy, siendo yo portavoz adjunta, me mandó a Asturias a recomponer un PP asturiano que estaba exhausto, lo hice, y en la actualidad he puesto el cargo a disposición de Pablo Casado. Ahora nuevos tiempos, nuevas etapas y nuevos equipos en Asturias", señala.El comité ejecutivo del PP celebrado el pasado mes de mayo tras los resultado de los últimos comicios evidenció las desavenencias entre la portavoz del PP en la Junta General, Teresa Mallada, y la entonces presidenta del partido en Asturias Mercedes Fernández.Ambas en aquel cónclave expusieron diferentes lecturas de los resultados de los comicios y. Fue el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el que intentó poner orden y recriminó "las luchas internas" que los militantes presenciaron durante la campaña entre ambos sectores.