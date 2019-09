Podemos Andalucía, a la espera de respuesta de Madrid, debate este martes con IU acudir como Adelante

Publicada el 23/09/2019 a las 13:27 Actualizada el 23/09/2019 a las 14:00

Podemos Andalucía está a la espera de la respuesta de la dirección nacional del partido a su intención de, con el objetivo de contar con grupo propio en el Congreso de los Diputados, y este martes mantendrá una reunión con las demás formaciones que integran la confluencia, IULV-CA y los partidos andalucistas Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, para abordar esta cuestión.Así se ha pronunciado en rueda de prensa el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía,, quien ha confirmado que la coordinadora general de Podemos Andalucía,, ha trasladado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la intención de concurrir a las elecciones generales de noviembre bajo la marca Adelante Andalucía., según ha señalado Ganfornina, quien ha recalcado que están a la espera de la respuesta de la dirección estatal y que, de momento, no tienen la "desautorización de nadie". "Nosotros defendemos que lo que se haga en Andalucía deben decidirlo los andaluces y no desde Madrid", ha indicado el dirigente andaluz.Este martes, según ha apuntado, las formaciones que integran Adelante Andalucía debatirán este asunto y ante el hecho de que IULV-CA no sea partidario de acudir a las elecciones generales con la papeleta Adelante Andalucía, ha indicado que soncon la posición de esa formación.Pérez Ganfornina ha defendido quey que si eso ha sido factible con Cataluña o con la Comunidad Valenciana, también puede serlo con esta comunidad. "Vivimos unos momentos muy difíciles y el debate es si situamos Andalucía en el centro de la política del país. Es el momento de Andalucía en Madrid, y eso lo vamos a defender, con tranquilidad, pero con firmeza", ha sentenciado.Asimismo, ha querido dejar claro que la mejor opción es ir juntos como Adelante Andalucía, porque tiene que primar la unidad, y ello, en su opinión, puede generarcuando ya hay un considerable "hartazgo" por la situación política del país. "La etapa fría de hace unos meses no la queremos ofrecer. No vamos a favorecer un escenario de fragmentación, sino que ofrecemos un grupo propio y que los candidatos se elijan en las provincias andaluzas", según ha explicado."Desde Podemos tenemos muy claro que si es por nosotros, sino que el conjunto de actores que defienden un proyecto progresista estén bajo el mismo paraguas y nosotros pensamos que es Adelante Andalucía", ha dicho.En cuanto al hecho de que el exdirigente de Podemosvaya a encabezar la candidatura de Más Madrid en las elecciones generales, ha indicado que ély ha apuntado que parece que el debate está en presentarse en Madrid, pero si se diera el caso de que también se presentaran en Andalucía, "lo que decimos es que el conjunto de actores que compartan un programa para Andalucía que aspiren a un grupo propio", no deberían ir por separado, "sino que".En cualquier caso, ha insistido en que Errejón tendrá que explicar sus planes y ha querido dejar claro que no va a ser él, en modo alguno, quién decida cómo nos presentamos los andaluces. Se ha mostrado convencido de que a Errejón "le gustaría mucho" que Teresa Rodríguez encabezara un proyecto en el compartieran filas., ha sentenciado Pérez Ganfornina.