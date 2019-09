Colectivos memorialistas ven el fallo del TS como "una victoria parcial" y exigen que se abran el resto de las fosas

Publicada el 24/09/2019 a las 12:26 Actualizada el 24/09/2019 a las 12:27

Decenas de personas que integran colectivos por la Memoria Histórica se han concentrado esta mañana frente al Tribunal Supremo , celebrando comola decisión de autorizar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y exigiendo que se abran el resto de fosas de franquismo. "Hemos ganado una primera batalla, pero la lucha sigue", han proclamado.Los concentrados bajo la campaña NiValleniAlmudena han recibido con satisfacción la palabra del Alto Tribunal para dar el visto bueno al traslado de los restos mortales de Franco y la decisión de que finalmente no sea reinhumado en la, en contra de los deseos de la familia. Sin embargo, siguen clamando "reparación" aTras conocer el fallo, uno de los portavoces de estos colectivos ha comunicado a los manifestantes la resolución exigiendo que se exhume "al dictador de una vez por todas". "Ahora pedimos que se aclaren ely que se abran todas las fosas", ha reclamado.Aunque no ven con buenos ojos que sea trasladado al cementerio de Mingorrubio, situado en El Pardo, los colectivos quieren que se identifiquen los restos mortales que yacerán junto a su esposa Carmen Polo Franco, cuya tumba es propiedad de Patrimonio Nacional, con un cartel en el que ponga:, han proclamado durante el acto los asistentes, quienes portaban pancartas con frases en las que se podía leer "40 años de tiranía, 40 años de cobardía" o "¡Recordar, para no repetir". Además, los colectivos memorialistas han subrayado que "aquí no mandan las Cortes Generales ni el Gobierno, sino "los curas y el Vaticano".A la concentración se ha acercado Eduardo Ranz, abogado de varias familias víctimas del franquismo como la familia de los hermanos Lapeña. El letrado ha destacado que el fallo del Supremo supone "una gran alegría" para las familias y los españoles", recordando que las víctimas quieren