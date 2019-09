El Congreso se disuelve sin haber comprobado la compatibilidad de actividades extraparlamentarias de diputados

Publicada el 24/09/2019 a las 09:21 Actualizada el 24/09/2019 a las 09:22

Y los que repitan seguirán sin control hasta 2020

Los regalos y contratos laborales, tampoco

El Congreso se disolverá este martes sin que los diputados hayan rendido cuentas sobre las actividades extraparlamentarias que han compaginado con su escaño, lo que supone quealguna para ello, con el consiguiente riesgo de incompatibilidad.Al acreditarse como parlamentarios tras las elecciones del 28 de abril, todos tuvieron que informar a la Cámara de sus labores al margen del Congreso. Así,–la abogacía por ejemplo es una actividad muy común entre los diputados–, si iban a participar en tertulias o a escribir libros o si pensaban ser a la vez concejales u otro tipo de cargos locales o autonómicos.Toda esa información debe ser analizada porque se encarga de autorizar o no la compatibilidad de las mismas con el escaño y elabora un informe al respeto que después debe ser votado en el Pleno.Esa comisión se constituyó el pasado 30 de julio, con la socialistacomo presidenta y un representante de cada grupo parlamentario, como fija el Reglamento, peroy, por tanto, no elaboró informe alguno.Es decir los diputados que hayan desarrollado actividades fuera de la Cámara lo habrán hecho sin aval del Congreso,si han compatibilizado dos labores legalmente incompatibles.Es más, los que forman parte de la Diputación Permanente, que mantendrán su escaño pese a la disolución,hasta la víspera de la constitución del nuevo Congreso, que se prevé para diciembre. Y si, además, vuelven a obtener escaño podrán sumar unas semanas más hasta que la Comisión del Estatuto del Diputado de la siguiente legislatura dé o no el visto bueno a las mismas.Lo que sí ha dado tiempo a publicarse, ya que no necesitaba pasar por la Comisión del Estatuto del Diputado, son lasde los 350 diputados elegidos el 28 de abril. La Mesa del Congreso autorizó en junio la difusión en la web de la mayor parte de ellas y la última, la del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, salió a la vuelta del verano.Además,que sus señorías tuvieron que entregar tras ser elegidos, tal y como establece el Código ético que debía aplicarse por primera vez en esta legislatura fallida.Estas normas de conducta que la Cámara aprobó el pasado mes de febrero, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), obligan a su señorías a, detallando las actividades privadas que les han generado rendimiento económico en el pasado, incluyendo el nombre del empleador y el sector en el que se ha operado.Asimismo debían dar cuenta de lasque pudieran reflejar algún tipo de interés económico. El Código incluso abría la puerta a que los diputados se inhibieran en votaciones sobre asuntos donde pudiera haber conflicto.También tendrían que dar a conocer en su agenda diaria sus reuniones cony rechazar todos los regalos que no sean de mera cortesía o de familiares.Sin embargo, ninguno de estos datos se ha hecho público y ni siquiera se ha creado la, que debía asesorar a sus señorías y a la propia Mesa de la Cámara sobre la aplicación de este código y comprobar la información sobre sus intereses aportadas por sus señorías. La capacidad de investigar sobre los mismos estaba reservada a la Comisión del Estatuto del Diputado, a la que tampoco le ha dado tiempo a hacer esta tarea.