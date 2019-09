El PP tenderá la mano a Cs “hasta el último momento” pero Arrimadas insiste en que irán por separado al 10N

Publicada el 24/09/2019 a las 13:48 Actualizada el 24/09/2019 a las 14:04

Arrimadas resta importancia a las encuestas

El PP también se dirige a los socialistas "descontentos"

El vicesecretario de Comunicación del PP,, ha asegurado este martes que su formaciónde cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre con el objetivo de unir al centro-derecha y "reconducir el rumbo de España".Así lo ha asegurado a los periodistas en Málaga, donde ha dejado claro al partido liderado por Albert Rivera que los conservadores están dispuestos. "Trasladamos esa mano tendida para unificar el centro-derecha para ganar a Pedro Sánchez las elecciones y echar a Sánchez y a la izquierda de las instituciones", ha sostenido,, "de bajada de impuestos, reducción de listas de espera y apertura de puertas y ventanas". En este sentido, ha hecho hincapié en quePor su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso,, ha asegurado quea pesar de la propuesta de Pablo Casado de ir juntos bajo la coalición, aunque no ha descartado esta opción después de los resultados de los comicios si la suma de ambos da para formar Gobierno. Si los resultados lo permiten, Ciudadanos "garantiza" que va a trabajar junto con el partido de Casado para que "en un mes tengamos Gobierno" en España y se pueda, ha subrayado."Tenemos que sumar sin duda con el PP, pero más allá de lo que quiera o necesite el PP creo queque es que cada uno defienda su proyecto y sin movilizar a nuestro electorado mezclándolo todo", ha señalado Arrimadas en una entrevista en Telecinco."Sánchez está deseando, está poniendo velitas para que hagamos un 'España Suma' porque así él sería el ganador y el representante de la izquierda y tendría delante, entonces no se lo vamos a poner tan fácil porque todo el mundo entiende que no le podemos hacer la campaña a un señor que queremos que salga de La Moncloa", ha puntualizado.Estas declaraciones llegan después de que el pasado lunes, diputada del PP, anunciase que para conformar España Suma“para devolver este país los consensos constitucionales básicos, en la lucha por la libertad y por la igualdad de los españoles”.Preguntada por las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en las que dice queque los escaños conseguidos el pasado 28 de abril, Arrimadas ha asegurado que "en todas las elecciones se supone que nos va a ir mal" y después Ciudadanos consiguió en las últimas elecciones 52 escaños.Por eso, desde su punto de vista, es mejor "mirar más los votos" obtenidos en los comicios que "en las encuestas interesadas". Además, ha destacado que, al no conseguir grupo propio en los pasados comicios de mayo, y por eso el partido de Casado "necesita alguna operación de este tipo" para obtener representación en el Parlament.A su juicio, en Ciudadanos no sólo han cumplido con su palabra del 'No a Sánchez', sino que además han cumplido con "la obligación" de poner. "Si Sánchez no quería ir a elecciones, nuestras tres condiciones eran bastante asumibles, pero no ha querido", ha especificado.Por último, la dirigente naranja ha asegurado que, puesto que Más Madrid, o bajo el nombre con el que se presente la formación al 10N, está formado "por el número dos de Podemos". "Podemos es quien mejor podría explicar las consecuencias que puede tener para su electorado porque le perjudica más a ellos", ha concluido."Tenemos un proyecto de presente y de futuro para España con el que pretendemos reconectar con todo el votante de centro-derecha", ha sostenido Montesinos, añadiendo, no obstante, que su mensaje no sólo se dirige a aquellos españoles "en contra del sanchismo" sino aMontesinos ha señalado que el PP esa todos y ha puesto como ejemplo de "generosidad" trasladada por la dirigente de su formación Cayetana Álvarez de Toledo de "dejar de liderar la candidatura por Barcelona y que sea Inés Arrimadas la que la lidere". "Generosidad y altura de miras porque nos mueve el interés común.", ha enfatizado.