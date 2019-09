Iglesias advierte a Teresa Rodríguez de que Unidas Podemos se presentará en el conjunto del Estado

Publicada el 24/09/2019 a las 20:39 Actualizada el 24/09/2019 a las 21:04

El secretario general de Podemos,, ha afirmado este martes de manera taxativa que Unidas Podemos se presentará a las elecciones generales del 10 de noviembrey que si en Andalucía surge un nuevo partido político —por Adelante Andalucía— lo saludarán con respeto. "Todo el mundo es adulto para tomar sus propias decisiones", ha aseverado, informa Europa Press.En una entrevista en Público Tv recogida por Europa Press, ha recalcado que hasta este martes no ha mantenidocon la secretaria general de los morados en la región,, tampoco vía mensaje, y que los militantes de Podemos Andalucía "tienen bastante claro cuál es el espacio político por el que quieren apostar".A la propuesta de Rodríguez se le suma la irrupción de la plataforma Más Madrid en el tablero político nacional conal frente. Al respecto, Iglesias ha apuntado que se trata de una, y que a lo largo de la historia ha ocurrido más veces. En este sentido, ha recordado la del, la del Partido Democrático de Nueva Izquierda o la más reciente de: "Hay que normalizarlo, es".Pero a renglón seguido ha advertido de que habrá que preguntar a esos nuevos partidospara formar gobierno. "Unidas Podemos no, estamos dispuestos a que algunos duerman regular, sí. Porque nosotros los recortes —si gobernamos—y no por abajo", ha añadido.En este punto, ha señalado que quizá determinadas fuerzas políticas, al contrario que Podemos,porque entienden que "el mercado político" tiene que ver con la decisión de hacer presidente al candidato del PP o del PSOE.Por contra, defiende quey "los acosos y amenazas" no les doblegan. "El premio de caza mayor en estas elecciones es Unidas Podemos, y van a hacer. Se han fabricado noticias, se ha tratado dea quien podía competir con nosotros" ha añadido.En cuanto a la decisión de la dirección de Compromís de buscar un acuerdo preferentemente con la formación de Íñigo Errejón, Iglesias ha señalado queel anuncio dado que fueron los valencianos quienes contactaron con Podemos "para explorar una posible alianza"."Hablé cony parecía que el acuerdo estaba cerca, pero por lo que he leído hubo un, y el Bloc apostaba claramente por una alianza que no era con nosotros, y también sectores de Iniciativa del Poble Valencià. Nosotros solo podemos", ha añadido.No obstante, ha garantizado que ese acuerdo en el plano nacional con Errejónque tienen con PSOE y Compromís para la. De hecho, ha aseverado que el acuerdo valenciano de coalición es una referencia que les gustaría trasladar alSobre la posibilidad de que Equo finalmente acabe saliendo de la coalición de Unidas Podemos en caso de que las bases se decanten por concurrir en las generales con Más Madrid, Iglesias ha defendido la relevancia de la figura deAsí, ha recordado que en la coalición de Unidas Podemos están "encantados" de contar con él, y ha indicado que es el, y que el partido verde "no existiría sin él". Avanza que ahora Uralde reconstruirá con diferentes sectores del ecologismo un espacio "que va a trabajar en el marco de Unidas Podemos"."Que otros militantes de esa organización —por Equo— asuman otras alianzas, nos merece todo el respeto", ha puntualizado para referirse a la preferencia de determinados dirigentes de los verdes por el proyecto político de Errejón.