Publicada el 24/09/2019 a las 12:57 Actualizada el 24/09/2019 a las 14:01

"Victoria para la democracia"

Hoy vivimos una gran victoria de la democracia española. La determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guio siempre la acción del Gobierno. El Supremo avala la exhumación de los restos de Franco y su traslado a El Pardo.



Justicia, memoria y dignidad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 24, 2019

"Profanar tumbas"

Empieza la campaña socialista: Profanar tumbas, desenterrar odios, cuestionar la legitimidad de la monarquía. Solo VOX se opondrá frontalmente, porque solo VOX tiene el valor para defender la libertad y el sentido común frente al totalitarismo y los trucos de propaganda electoral — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) September 24, 2019

"Jugar con los huesos"

Afortunadamente, la dictadura de Franco acabó hace 44 años. Sánchez lleva un año jugando con sus huesos para dividirnos en rojos y azules, pero a muchos españoles a estas alturas no nos importan. Yo prefiero unir a los ciudadanos y hacer las reformas de futuro que España necesita — Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 24, 2019

Pone fin a una situación "insostenible"

"Nada más que añadir"

Abadía del Valle de los Caídos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado de forma unánime y por razones de "interés general", según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de sacarpara su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio. El recurso de la familia contrario a los planes del Ejecutivo ha sido rechazado en su totalidad.A continuación, las reacciones políticas a la decisión del Alto Tribunal:El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha valorado la sentencia del Tribunal Supremo sobre la exhumación del dictador Francisco Franco como "una gran victoria de la democracia española".En un mensaje en su cuenta de Twitter, Sánchez ha afirmado que la acción del Gobierno siempre ha estado guiada por "la determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo".Sánchez, que se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU , se ha expresado así después de que el Tribunal Supremo haya avalado la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos y su entierro en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, como quiere hacer el Gobierno, y no en la Catedral de la Almudena, como pretendía la familia Franco.El presidente de Vox Santiago Abascal , ha asegurado que su partido mantendrá el rechazo a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y que le da "igual" que sea legal o no, porque en su opinión supone"Empieza la campaña socialista: profanar tumbas,, cuestionar la legitimidad de la monarquía", ha dicho Abascal, que ha utilizado su cuenta en Twitter para reaccionar a la sentencia del Tribunal Supremo."Solo Vox se opondrá frontalmente, porque solo Vox tiene elfrente al totalitarismo y los trucos de propaganda electoral", ha dicho el dirigente de la formación.Abascal ha dejado claro que a su partido le da "igual" que seala decisión del Gobierno de exhumar los restos de Franco, porque en su opinión supone "profanar tumbas contra el deseo de las familias". Y asegura que Vox está en contra de "desenterrar muertos y odios del pasado". "Miramos al futuro. Porque amamos a España y deseamos la convivencia entre los españoles", ha concluido.El líder de Ciudadanos, Albert Rivera , ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dedel dictador Francisco Franco, que, a su juicio, a "muchos españoles" ya no les importan, con el objetivo de dividir a la sociedad.Así ha reaccionado Rivera, en un mensaje en su cuenta de Twitter, a la sentencia del Tribunal Supremo que avala la decisión del Ejecutivo de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio."Afortunadamente, la dictadura de Franco acabó hace 44 años. Sánchez lleva un año jugando con sus huesos para dividirnos en rojos y azules, pero a muchos españoles a estas alturas. Yo prefiero unir a los ciudadanos y hacer las reformas de futuro que España necesita", ha escrito el presidente de Cs.El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que la decisión de exhumar los restos de Franco esporque pone fin a una situación "insostenible" en democracia y ofrece "una solución razonable".En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno en Vitoria, el portavoz del gabinete Urkullu, ha señalado que la resolución judicial es "acertada y satisfactoria en la medida en que pone fin a una situación que era aen un Estado democrático".Además, ha afirmado que "la solución" también es "razonable" porque hacecon "las aspiraciones y demandas que pueda tener la familia del dictador fallecido".El Vaticano mantiene su postura sobre la exhumación de Franco y precisa que no tieneante el fallo del Tribunal Supremo."La Santa Sede se ha manifestado ya en su momento sobre el caso Franco. No hay nada más que agregar", han señalado a Europa Press fuentes de la Santa Sede.El Vaticano se ha pronunciado en varias ocasiones en relación a la exhumación de Franco, y concretamente a través de una carta que el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, envió el pasado mes de febrero a la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo . En definitiva, la Santa Sede defiende que la decisión "concierne a la familia, al Gobierno español y al Iglesia local". Asimismo, señalaba que la exhumación es "y está sometido al Derecho y a la Justicia española".Posteriormente, en julio de este mismo año, el Vaticano también se refirió a la declaraciones del ya exnuncio en España, Renzo Fratini, que aseguró en una entrevista con Europa Press que con su medida el Gobierno había conseguido. La Santa Sede aseguró que estas declaraciones se realizabanAunque el Vaticano ha mantenido reiteradamente que la exhumación de Franco es una cuestión que compete a Gobierno y familia, no ha llegado a pronunciarse sobre unaDe hecho, en octubre de 2018, tras la reunión mantenida entre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, la Santa Sede precisó en un comunicado que no se opone a la exhumación de Francisco Franco, "si así lo han decidido las".Pero también aclaró que en ningún momento se había pronunciado sobre el lugar de la inhumación, ante la posibilidad de que fuera enterrado en la catedral de La Almudena. En el comunicado del Gobierno español, Calvo afirmaba que había manifestado su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de, también a través del diálogo con la familia" y que al cardenal secretario de Estado "le pareció oportuna esta solución".Por su parte, fuentes de la Abadía del Valle de los Caídos, al frente de la cual está el prior Santiago Cantera, han señalado a Europa Press que hasta que no estudien el fallo no podrán valorarlo. En su recurso, la comunidad benedictina considera quepara llevar a cabo la exhumación de Franco.Los monjes benedictinos del Valle de los Caídos son los gestores de la basílica y gozan de autonomía, de forma que sobre el prior solo tienen autoridad el abad de la Abadía de Solesmes, Philippe Dupont, y el Papa.