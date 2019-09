Publicada el 25/09/2019 a las 11:30 Actualizada el 25/09/2019 a las 13:00

Aguado está "bastante cansado del asunto de Franco"

El líder del PP Pablo Casado , ha insistido este miércoles en que no gastaríaal dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y ha afeado al Partido Socialista que dirige Pedro Sánchez que "siempre" saque este asunto en periodo electoral. Tras recalcar que el PP "está a favor de todas las resoluciones del Supremo ", ha pedido "mirar al futuro" y ha subrayado que a le "preocupan más los dictadores vivos que los muertos".Así se ha pronunciado después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya avalado por unanimidad la decisión de Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, que había sido recurrida por la familia del dictador. Este recurso ha sido rechazado en su totalidad.En una entrevista en Onda Cero , recogida por Europa Press, Casado ha afirmado que hay que "mirar al futuro". "Tengo dos niños pequeños y me gustaría estar hablando de la España de mis hijos y de mis nietos, y no de la España de mis abuelos, sobre todo porque yo creo que el pacto de la Transición fue ejemplar y. Creo que la Constitución restañó estas heridas", ha enfatizado.Al ser preguntado que si dependiera de él seguiría Franco en el Valle de los Caídos, ha señalado que, en su "entorno personal" es un tema que leporque viene de una "familia de represaliados por el franquismo". "Pero he dicho algo en los últimos meses que tengo que mantener y es que yo no gastaría un europorque creo que hay que mirar al futuro y preservar el espíritu de la Transición que fue ejemplar y admirado en todo el mundo", ha abundado.Cuestionado entonces si el PP cree que se rompe ese espíritu de la Transición sacando al dictador del Valle de los Caídos, el líder de los populares ha insistido en que él prefierey "no entrar en la agenda que algunos" les "preparan siempre que hay elecciones generales".Tras dejar claro que el PP "está a favor por supuesto de todas las resoluciones del Tribunal Supremo", ha indicado que "queda bastante claro que Pedro Sánchez, el PSOE y el Gobierno que preside en funciones estápara ciertas cuestiones", bien "vía real decreto" bien poniendo cuestiones encima de la mesa que ya estaban "felizmente superadas".De hecho, ha recordado que en las elecciones de abril fue unade Sánchez la que "precipitó" los recursos de la familia y este contencioso y ha reiterado que en este momento España tiene que "mirara lo que pasó hace 50 años y no a lo que pasó y ya está felizmente superado hace medio siglo".Al ser preguntado de nuevo si el PP entonces no se opone a esa exhumación de Franco después de que no lo hiciera hace dos años en el Pleno del Congreso, Casado ha respondido: "Y mucho menos cuando hay una sentencia del Supremo". Según ha añadido, su formacióndel alto tribunal.El líder del PP ha subrayado que a él le "preocupan más los" y ha añadido que este martes en jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, se vió con "un dictador vivo". Este martes, Sánchez se entrevistó en los márgenes de la Asamblea de la ONU con el presidente de Irán, Hassan Rohani, y el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi.Es más, ha dicho que el Gobierno socialista "tampoco esque vive en Venezuela mientras se está aniquilando", "vejando y deteniendo de forma sumaria" a miles de venezolanos "inocentes". "A mi me preocupa más los dictadores vivos que los muertos", ha resaltado.Finalmente, ha señalado que están "orgullosos" dely los nietos de los que sufrieron esa dictadura ahora deberían reivindicar. "Lo que me preocupa es donde van a estar mis hijos dentro de 50 años, no donde estaban mis abuelos hace 50", ha resaltado de nuevo.El vicepresidente de la Comunidad,, ha señalado que está "bastante cansado del asunto de Franco", así como "millones de españoles" que también lo están, y de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "siempre saque este tema en campaña electoral".Pese a estas palabras, en declaraciones a los periodistas, tras realizar una visita al Centro de Vigilancia Veterinaria de la Universidad Complutense, Aguado ha defendido que, ha dicho, para a continuación incidir en que apuesta porque este últimos sea "un lugar de reconciliación".Para Aguado, de vez se tiene que soterrar "ese discurso, que le viene tan bien a Sánchez, de las dos Españas". No se puede estar "permanentemente halando de Franco cuando murió hace 40 años".