El 67,8% de los catalanes están a favor de un referéndum, según un sondeo de la Generalitat

Publicada el 25/09/2019 a las 17:31 Actualizada el 25/09/2019 a las 17:49

Diálogo sin límite

El 67,8% de los catalanes están de acuerdo con que los ciudadanos de Cataluña decidan "qué relación quieren entre Cataluña y España" a través de un, según la encuesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat recogida por Europa Press.La encuesta se realizócon una muestra dey cuenta con unEn la pregunta sobre si "se debería hacer un referéndum en Cataluña para que los catalanes decidieran qué relación quieren entre Cataluña y España", el 44,6% contesta muy de acuerdo, el 23,2% más bien de acuerdo y el 2,4% ni de acuerdo ni en desacuerdo.—un 10,3% dice estar más bien en desacuerdo y un 10,9% muy en desacuerdo—, mientras que el 6,2% no lo sabe y el 2,4% no contesta.El CEO también pregunta si este referéndumpara que fueran los ciudadanos españoles los que decidieran la relación entre Cataluña y el resto del Estado:, el 3,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 6,2% no lo sabe y el 2,3% no contesta.Asimismo, el 67,2% de los encuestados están en contra de la frasey el 64,6% también rechaza la afirmación No se debería hacer ningún referéndum porque la Constitución vigente ya ha resuelto la cuestión satisfactoriamente.Al ser preguntados por qué es más necesario en la situación actual de Cataluña con el resto de España, la respuesta mayoritaria es unacon un 40,3%.A continuación, con un 36,3% de los encuestados se sitúa una política de diálogo y negociación, mientras que el 11,3% apuesta por lapor parte del Govern, el 4,8% defienden unapor parte del Gobierno central, el 5% no lo sabe y el 2,3% no contesta.