La CHA defiende el acuerdo con Errejón, pero si fracasa lo intentará con Podemos

Publicada el 25/09/2019 a las 12:59 Actualizada el 25/09/2019 a las 13:18

El presidente de CHA, José Luis Soro, ha afirmado este miércoles que la coalición de CHA con las candidaturas de Más País, que impulsa Íñigo Errejón , le iráa los aragoneses y que no afectará al funcionamiento del cuatripartito del Gobierno de Aragón, según informa Europa Press.En declaraciones a los medios de comunicación, José Luis Soro ha dejado claro que la "línea prioritaria" de CHA es, propuesta que llevarán al Comité Nacional, este viernes, confiando en que "en muy pocos días seamos capaces de llegar a acuerdos"."Ahora mismo estamos trabajando en una línea", ha explicado el presidente de Chunta, quien habla de forma habitual con el coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sanz, y el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, así como con la consejera de Universidad, Maru Díaz, y "saben cuál es la situación", recalcando que el Gobierno regional y el proceso electoral del 10 de noviembre "son ámbitos diferentes".El presidente de Chunta está satisfecho deque supone el cuatripartito, pero "no tenemos que ir juntos obligatoriamente", ha manifestado, añadiendo que cualquier fórmula electoral "no va a afectar para nada al Gobierno".Si no fructificara la coalición con Errejón, "seguiría estando abierta" la posibilidad deo con Podemos IU , haciendo notar que "para CHA, que Pablo Echenique forme parte y encabece esa candidatura es un".En todo caso, "tenemos que presentarnos con unapara que el voto de progreso esté en las urnas del 10 de noviembre", ha concluido José Luis Soro.