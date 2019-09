Iglesias dice que el poder activa mecanismos para que aparezcan candidatos moderados cuando la gente "no vota bien"

Publicada el 26/09/2019 a las 09:20 Actualizada el 26/09/2019 a las 09:21

Cambio de sistema

La verdad, "algo subversivo"

El secretario general de Podemos,, ha señalado este miércoles que en España sólo se respetan las instituciones si la ciudadanía "vota opciones del poder", y en caso de que no sea así,, informa Europa Press.Durante la presentación de la novela Cal Viva de Daniel Serrano, acto en el que ha protagonizado el coloquio junto al expresidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, Iglesias ha incidido en que el país se encamina hacia una nueva repetición electoral por ese motivo, y ha señalado que tras los comicios de abril,, ha añadido, para luego apuntar que se han puesto en marcha "las máquinas de despolitización" para que prime la "actitud, el tono y el buen rollo: el coaching político". Frente a esto –un dardo a Errejón–, Iglesias defiende que la política "va de intereses" más que de tener empatía o buen tono personal."Es el nuevo coaching político: ¿De qué va la política, de intereses o de actitudes? ¿Va de escuchar, de tener empatía?", ha ironizado.Ésta ha sido una de las varias alusiones que el líder morado ha hecho a Más Madrid y a la política urbanística del Gobierno municipal de Manuela Carmena, quien durante su mandato desatascó la operación Madrid Nuevo Norte, muy criticada desde Podemos. Coincide queen Madrid.Por otro lado, Iglesias ha analizado el momento actual, con la repetición electoral de noviembre, y ha indicado que el país tiene sobre la mesa tres opciones. Una es la "más moderada" que es formar un gobierno de coalición por la izquierda con Unidas Podemos y PSOE."Ésta es complicada porque el PSOE no quiere", ha dicho, para luego señalar que la segunda opción sería. La tercera opción es para Iglesias la más reaccionaria, "un gobierno de las tres derechas".Durante su intervención, Iglesias ha apuntado que la aparición de Podemos en el panorama político buscaba el cambio del sistema, y que supieron entender el 15M. Pero ha apuntado que el problema que tiene es que"Sonamos impertinentes y desagradables para el relato histórico del país", ha apuntado, para luego recalcar que "decir la verdad es algo subversivo" y que por eso les han atacado desde el poder "con las cloacas".Cebrián ha señalado que él cree que el Gobierno de coalición hubiera sido lo ideal porque en el sistema parlamentario español, ha apuntado.En este sentido, indica que es necesaria una cultura del diálogo en el país,. Y avisa de que si la institucionalidad no funciona, "too el sistema se puede venir abajo y no hay un repuesto". "Y en ese caso no creo que la izquierda salga ganando", ha añadido.