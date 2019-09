La oposición exige explicaciones a la Comunidad de Madrid por borrar de su web miles de acuerdos del Gobierno autonómico

Publicada el 26/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 25/09/2019 a las 21:44

Gravísimo. Atentado directo contra el propio carácter de la esfera pública, el principio de acceso a la información, el control al Gobierno o la división de poderes. Es decir: contra principios constitucionales y el fundamento mismo del Estado de Derecho.https://t.co/Kn7HVeLYsH — Clara Ramas San Miguel (@clararamassm) September 25, 2019

Los tres grupos de la oposición madrileña,, anunciaron este miércoles que exigirán en la Asamblea regional explicaciones al Ejecutivo autonómico por el borrado de miles de acuerdos adoptados por los Consejos de Gobierno de la Comunidad entre diciembre de 2004 y el mismo mes de 2015. Según el equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la eliminación de ese ingente volumen de información, desvelada por, se produjo con el "resideño de la web" en julio de 2018. Ocurrió, dice la respuesta oficial,, breve sucesor de Cristina Cifuentes con el PP y ahora consejero de Transportes con Ciudadanos.Aunque ninguna de las tres formaciones tiene aún decidido si optará por presentar preguntas orales o solicitar información escrita y documentos oficiales, tanto Más Madrid como Unidas Podemos califican lo ocurrido de muy grave. Y el partido de Íñigo Errejón sí ha tomado ya una decisión que amenaza con nuevos problemas a la organización de Albert Rivera: con independencia de otras iniciativas que cerrará los próximos días,, jefe de filas del partido naranja en Madrid, vicepresidente del Gobierno regional y cuya cartera de competencias incluye nominal y oficialmente Transparencia,Ciudadanos ha evitado pronunciarse sobre el papel de Garrido o sobre su propia responsabilidad como garantes oficiales de la transparencia. Y mientras que los portavoces de Ayuso se centraron el martes en remarcar quelos acuerdos volverán a estar disponibles en la web, otras fuentes de la Comunidad trataron de minimizarlo todo al deslizar que los acuerdosAunque todas esperan que llegue rápido lo que el portavoz de Transparencia del PSOE en la Cámara regional, Enrique Rico , define como "la subsanación", ninguna de las tres formaciones de izquierda renunciará a conocer el porqué de tan sorprendente desaparición. Porque afecta a los acuerdos que muestran los pasos administrativos y políticos seguidos por los gabinetes de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes –esta en sus primeros seis meses en la Presidencia–-. Los tres están imputados en Púnica por la supuesta financiación del PP con dinero público de la Comunidad de Madrid.[del PP],, avisa el socialista Rico. "No basta –argumenta– con tener una Consejería de Transparencia". Los socialistas decidirán los próximos días "la fórmula" parlamentaria que emplearán en este caso.Quien con mayor dureza reaccionó a la noticia sobre el borrado fue Más Madrid. Su diputada Clara Ramas publicó por la mañana un tuit donde califica lo sucedido de "gravísimo" y de. El grupo parlamentario, explicó Ramas por la tarde a este periódico, ha iniciado contacto con juristas a los que está consultando se ha producido aquíde principios constitucionales.La diputada subrayó que la propia Ley de Transparencia aprobada por Madrid en abril de este año preceptúa con nitidez la obligación de la Administración de ofrecer una información exhaustiva y accesible. Y a la pregunta de si no teme que una eventual comparecencia de Ángel Garrido quede en agua de borrajas por cuanto llevaba un mes como presidente cuando llegó a escena la nueva web de la Comunidad, Ramas no tiene dudas: "No sería de recibo".También la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra , alerta de la gravedad de lo ocurrido. "No entendemos qué ha podido pasar. O es un error, o es algo realmente grave. Vamos a preguntar al gobierno cual es el motivo. Y exigir responsabilidades"."El uso del PP de las instituciones públicas –sostiene Serra– requiere la mayor opacidad posible, eso es evidente después de tantos años de gobierno basados en la corrupción. Está claro que la transparencia fue una bonita palabra para Ciudadanos y nada más, y que incluso ese tiempo pasó. Pero borrar toda esta información a la que tienen derecho los ciudadanos es". Aquí puedes ver nuestro dosier sobre el 'caso Ayuso']