Los centros de atención a personas sin hogar acogieron de media 18.000 personas al día en 2018, un 9,5% más que en 2016

Publicada el 26/09/2019 a las 19:56 Actualizada el 26/09/2019 a las 20:30

El 56,2%, voluntarios

Capacidad media para cerca de 20.200 personas

Programa Housing first

Los centros de alojamiento para personas sin hogar de España acogieron a una media dedurante el año pasado, de las que. Esta cifra es una la registrada en 2016, según los resultados de la Encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar correspondiente a 2018, publicada este jueves 26 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según informa Europa Press.En cuanto a la, alcanzó el 89,0%, cifra superior a la observada en 2016, que fue del 85,9%. Además, el 75,5% de los centros atendieron indistintamente a hombres y mujeres.Sobre ladeclarada por los centros, el 36,4% de los centros declaró que era proporcionar alojamiento en pisos o apartamentos, el 25,1% se consideró como centro de acogida, el 10,5% como albergue/centro de acogida nocturno, el 10,3% indicó que era comedor social, el 8,7% centro de día/taller ocupacional, el 3,2% se consideró como residencia y el 5,9% restante declaró otro tipo de actividad distinta de las anteriores.Lasque ofrecieron los centros fueron Información y acogida (82,2%), Orientación y/o derivación (76,6%) y Alojamiento (74,6%). Por su parte, las prestaciones orientadas a lade los usuarios, como Taller de inserción (16,5%), Taller ocupacional (19,3%), Atención jurídica (34,1%) o Atención psicológica (39,7%) tuvieron unaen la oferta de los centros, de manera análoga a la situación observada en 2016.Asimismo, el 53,5% de los centros declaró estar orientado prioritariamente hacia alguna, frente al 50,1% en 2016. Las situaciones más frecuentemente atendidas por estos centros fueron Inmigración/solicitud de protección internacional (39,5%) y Adicción a otras drogas (no alcohol) (19,8%) mientras que las menos frecuentes fueron Mujeres víctimas de trata/prostitución (4,6%) y VIH/Sida (5,0%).Sobre el número medio de personas que trabajaron en 2018 en los centros de atención a personas sin hogar fue de. El 32,1% eran trabajadores a tiempo completo (34,2% en 2016) y el 67,9% a tiempo parcial (65,8% en 2016).Atendiendo a su, el 56,2% de los trabajadores era, el 37,3%y el 6,4% tenía otro tipo de vinculación (personal subcontratado, estudiante en prácticas, religioso,...).Considerando simultáneamente el tipo de vinculación laboral y la dedicación, la mayor parte de los recursos humanos de los centros estuvo constituida por personal voluntario a tiempo parcial (52,9% del total) y por asalariados a tiempo completo (25,1%).El personal desupuso el 5,3% del total, el personal técnico titulado (con funciones sanitarias o socioeducativas) el 21,9% y el personal auxiliar (sanitario, socioeducativo, administrativo y de servicios) el 72,8%.En el capítulo des, el 44,6% de los centros tuvo un gasto anual igual o inferior adurante 2018 (44,5% en 2016) y el 39,6% un gasto entre 100.001 y 500.000 euros (40,5% en 2016). El 15,0% de los centros tuvo un presupuesto superior al medio millón de euros.La encuesta constataen cuanto a los recursos financieros disponibles. En los públicos, el 49,6% tuvo gastos anuales iguales o inferiores a 100.000 euros, el 30,3% entre 100.001 y 500.000 euros y el 19,8% superó el medio millón de euros. En los privados, el 42,9% contó con un presupuesto de hasta 100.000 euros, el 42,7% entre 100.001 y 500.000 euros y el 13,4% tuvo gastos superiores al medio millón de euros.El 82,4% de los centros fueron financiados única o predominantemente por las. En 2016 este porcentaje fue del 76,8%. Por su parte, el 8,7% de los centros se financió en su mayor parte con, el 3,7% con fondos procedentes de instituciones privadas sin fines lucrativos, el 3,3% con donaciones particulares y el 0,6% por empresas. El 1,3% restante no tuvo una fuente de financiación predominante.Un total deofrecieron alojamiento en 2018, un 7,4% más que en 2016. Todos estuvieron. El 95,1% permaneció abierto los sábados y el 94,9% los domingos. La capacidad media de la red de alojamiento fue deLafue de 6.742 plazas diarias (un 16,2% menos que en 2016), mientras que la privada fue de 13.477 (un 21,6% más). El número medio diario de plazas ocupadas fue de, lo que supuso una ocupación media del 89,0%. De estas plazas, el 25,4% estuvieron ocupadas porLa ocupación media fue mayor en los centros públicos (94,2%) que en los privados (85,0%). El porcentaje de plazas ocupadas por mujeres fue mayor en los centros privados que en los públicos (28,1% frente a 20,4%).En los centros de alojamiento colectivo se alojaron 12.228 personas de media (2.559 eran mujeres). En pisos o apartamentos se alojaron 4.587 de media (1.970 mujeres). En el periodo estival se ofertaron 19.794 plazas de alojamiento diario de las que se ocuparon el 87,0%. Por su parte, en ella oferta fue de 20.643 plazas, llegándose a ocupar el 91,0%.En lo que se refiere al, el 45,9% de los centros de alojamiento colectivo disponía dey el 18,7% de. Además, en el 98,9% de estos centros se podían recargar aparatos electrónicos, en el 82,8% se podía recibir correspondencia y en el 82,1% se podían recibir llamadas telefónicas. Casi dos de cada tres centros (el 63,6%) tenían instalaciones adaptadas aEl programa Housing First , que se comenzó a aplicar en España en 2014, está dirigido prioritariamente a personas sin hogar con unadeterioro de sus condiciones físicas o psíquicas.A este programa se destinaronen junio (un 128,0% más que en 2016), que fueron ocupadas por 360 personas, de las que 90 eran mujeres. Por su parte, se destinaron 373 viviendas en diciembre (un 118,1% más que en 2016), ocupadas por 444 personas, de las que 96 eran mujeres.Mientras, el número de centros que ofrecieron(desayunos, comidas, cenas, bocadillos, bebidas calientes) fue de 447 en el año 2018, un 7,7% más que en 2016. De media se repartieron al día 13.841 desayunos, 21.900 comidas y 12.832 cenas. Todo ello supuso un total de 48.573 servicios diarios, un 10,7% más que en 2016.Por, los mayores gastos medios anuales por centro se registraron en la ciudad autónoma de(con 2,8 millones de euros), la ciudad autónoma de(2,4 millones) y en Comunidad de Madrid (560.183). Por el contrario, Castilla y León (166.522 euros), Castilla-La Mancha (199.781) y País Vasco (203.606) presentaron los gastos medios por centro más bajos.