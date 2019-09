Álvarez (UGT) avisa de que "está cantada" una movilización general si no se forma un Gobierno progresista

Publicada el 27/09/2019 a las 11:16 Actualizada el 27/09/2019 a las 11:26

"Calviño tiene la necesidad de hacerse notar"

El secretario general de UGT,, ha advertido este viernes de que "está cantada" una movilización general si en España no se conforma un Gobierno progresista tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre."Siempre hemos pensado que(...) Ha habido una contención durante el mes de septiembre de los ciudadanos que creíamos que debería haberse cerrado un acuerdo, con un programa de Gobierno. Y si eso continúa después del 10 de noviembre, tendremos que dar marco para visualizarlo en las calles", ha subrayado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.Álvarez ha insistido en laque atienda las necesidades de los ciudadanos, entre ellas la derogación, que no retoque, de las reformas laborales."Es cierto que el PSOE no habla de una derogación al cien por cien de la reforma laboral, pero. Si no hay un acuerdo para la derogación, que no nos esperen para negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores", ha advertido.El líder de UGT ha señalado al respecto que el sistema de relaciones laborales actual, pues siempre hay alguna escapatoria para no aplicar lo acordado.En este contexto, Álvarez ha expresado sus reservas hacia el Banco de España y la ministra de Economía en funciones,, a los que ha acusado de utilizar una "situación de precrisis" para generarEn este sentido, el líder de UGT ha señalado que el enfriamiento económico actualy, aunque a España le puede afectar la desaceleración de la eurozona, especialmente de Alemania, se puede "dar marcha atrás" a las reformas laborales y aplicar medidas para aumentar la recaudación.Sobre la ministra Calviño, a la que ha definido como, ha indicado que, aunque ha estado "callada" cuando el Ejecutivo no estaba en funciones, ahora "tiene la necesidad de hacerse notar cada día".En lo que respecta a la, Álvarez ha señalado que, con un Gobierno en funciones, "parece que no es una cuestión sencilla" de aprobar, pero ha indicado que UGT y CCOO se han dirigido ya a los partidos políticos para que dén garantías de que esto se puede hacer."Las pensiones tienen que subir con el IPC yen 2020", ha insistido el dirigente sindical.