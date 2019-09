El PP dice que "una mayoría" de Cs Euskadi conocía los contactos para conformar una coalición

Publicada el 27/09/2019 a las 11:17 Actualizada el 27/09/2019 a las 11:39

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal , ha señalado queque ambas formaciones mantenían para. "Una mayoría lo sabía", ha subrayado, informa Europa Press.En declaraciones a Radio Euskadi , recogidas por Europa Press, el dirigente popular de la formación naranja en Euskadi , Javier Gómez Calvo,en Euskadi.Tras afirmar que lo que hizo el PP fue, "con la mejor voluntad del mundo", atender una llamada de Cs para explorar un posible acuerdo, ha advertido de que, Javier Gómez, "número dos del partido en Euskadi"."Nos planteaba la posibilidad de que,en el Congreso y Senado,como en Navarra", ha detallado. De esta forma, ha indicado que, desde el PP se pusieron a trabajar, y vio "que había posibilidades de entendimiento y de alcanzar un acuerdo que era positivo". "Con la mejor voluntad del mundo pensamos que era lo que querían una gran mayoría de militantes de PP y Cs", ha insistido.De este modo,y "siempre hemos tenido la convicción de que lo hacía en representación de la mayoría de Cs Euskadi". "Así tuve la ocasión de comprobarlo cuando estas semanas me he encontrado con algún dirigente de Cs, candidatos y cabezas de lista que conocían perfectamente las conversaciones y mostraban una posición favorable al acuerdo. Una mayoría lo sabía", ha expresado, aunque ha reconocido que desconoce el "grado de interlocución" de los miembros de Cs Euskadi con la dirección nacional.Según ha subrayado,y "muy escrupuloso en la defensa de sus siglas". "Siempre se nos dijo que no podía haber acuerdo sin respaldo de la dirección nacional de tal forma que teníamos que explorar el acuerdo para luego elevarlo a la dirección nacional. Nunca se nos engañó", ha expresado.Asimismo,y "en aquel momento el interlocutor fue Javier Gómez", de tal forma que el líder de la formación en el País Vasco, Luis Gordillo, "no dijo que no fuera un interlocutor válido".Por último, el dirigente popular, bajo una serie de "condiciones y líneas rojas" como son la defensa de la foralidad vasca y el Concierto. "Entendíamos que la voluntad de unir, sumar y fortalecer un espacio constitucional en Euskadi era positivo y una demanda de la ciudadanía. Creíamos que era positivo tratar de explorar esa posibilidad de entendimiento para estas elecciones y de cara al futuro", ha finalizado.