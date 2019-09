El Parlament balear retira el lazo amarillo de su fachada después de que la Junta Electoral lo solicitara

Publicada el 27/09/2019 a las 13:06 Actualizada el 27/09/2019 a las 13:19

Eleste viernes sobre las 11.10 horasy que había sido colocado por MÉS , que acordó este jueves requerir a MÉS per Mallorca y al presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, a que en unque pudieran encontrarse en la Cámara autonómica, informa Europa Press.La Junta argumentó queque deben mantener "una rigurosa neutralidad política".La Junta Provincial, después haber presentado, uno antes del periodo electoral y otro, tras la convocatoria de elecciones, y Thomàs, no hubiera "solicitado todavía la retirada del lazo".El PP recordó queen periodo electoral, por lo que considera que, tras la publicación en el BOE de la convocatoria de elecciones el pasado 24 de septiembre, "mantener el lazo amarillo en la fachada de la institución contraviene dicho artículo de la norma". Además, el PP señaló que ya hubo unade mayo de 2019 en la que se requirió al presidente del Parlament la retirada del lazo que colgaba de los balcones asignados a MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca.Por todo ello, ely señaló que, desde que se colgó el lazo amarillo, hace dos semanas, han exigido su retirada "porque las instituciones deben ser neutrales". No obstante, añaden que ahoray creen que Thomàs "debe abandonar la connivencia en la que se ha instalado y ordenar la inmediata retirada del lazo".El pasado 10 de septiembre MÉS per Mallorca colocó el lazo en uno de los balcones de los despachos de los diputados, después de que la Junta Electoral lo prohibiera durante el periodo preelectoral. Después de colgar el lazo, minutos antes del primer pleno de la presente legislatura,. "Es una manifestación cívica y pacífica de una idea. Quien no comparta su significado tiene infinitas formas para expresarlo, pero nunca ocultando o negando la expresión de quien piensa diferente", defendió antes de añadir que el lazo