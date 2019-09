Iglesias asegura que Errejón no es su "adversario" pero critica que no viene "a transformar la realidad, sino a adaptarse a ella"

Publicada el 28/09/2019 a las 10:48 Actualizada el 28/09/2019 a las 12:02

"Los que no vienen a trasformar la realidad"

Podemos dio por iniciada oficialmente la precampaña este sábado en la reunión de su Consejo Ciudadano Estatal, su máximo órgano entre congresos. Su secretario general, Pablo Iglesias, abrió el encuentro con un discurso en evidente clave preelectoral en el que hizo tan solo una referencia explícita a Más País, el partido liderado por Íñigo Errejón, para asegurar que no es su "adversario", pero en el que también deslizó varias críticas a una formación que, según dejó caer, a diferencia de Podemos, sino a "adaptarse a ella".Iglesias intervino, como es habitual, al inicio de la reunión que el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos mantiene este sábado para definir la estrategia a seguir durante la precampaña y la campaña electoral de las elecciones generales de noviembre. Un encuentro que se produce en un momento en que el partido morado tienea la ruptura de las negociaciones con Compromís conocida hace unos días se suma el pulso que mantiene con la cúpula estatal la secretaria general andaluza, Teresa Rodríguez -que, contra pronóstico, fue sustituida en la reunión por su número dos-, la salida de Equo de Unidas Podemos y la fuga de la dirección de Podemos en la Región de Murcia hacia el nuevo partido de Íñigo Errejón.Pero, lejos de enfocarse en los problemas internos, el secretario general de Podemos insistió en centrar su discurso en los motivos por los que, a su juicio, se han convocado nuevas elecciones. Y sus argumentos giraron en torno a una misma premisa: los poderosos no han dejado a Unidas Podemos gobernar porque supone una fuerza incómoda para sus intereses, o en sus propias palabras,. "Si nosotros estamos en un Gobierno las alfombras se van a levantar y la corrupción del bipartidismo se va a investigar, va a ser difícil decir una cosa en campaña y hacer otra en el Gobierno, los recortes se harán por arriba y no por abajo, los alquileres y la factura de la luz tendrán que bajar aunque para ello haya que intervenir el mercado del alquiler", desgranó Iglesias.Y "por eso", aseguró irónicamente el líder de Podemos, "vamos a elecciones:. La única "autocrítica" que planteó Iglesias fue haber creído en "la palabra" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando -según sostuvo- le prometió "antes y después" de las elecciones de abril un Ejecutivo de coalición. Haber creído, en definitiva, que haría "algo diferente que habría hecho Susana Díaz". Y es que Sánchez, afirmó Iglesias, está buscando, y eso implica que "los poderes oligárquicos que no se presentan a las elecciones" sean los que marquen "quién puede estar en el Gobierno".Esos son, sostuvo Iglesias, los verdaderos enemigos, y no "los partidos, y menos los partidos progresistas"., insistió explícitamente el líder de Podemos. Pero, según señaló, eso implica "respetar que personas que estuvieron con nosotros en el pasado piensen que en 2016 había que apoyar un Gobierno entre PSOE y Ciudadanos, que no debimos construir Unidas Podemos con IU o que debíamoscomo mal menor en el último mes".Son planteamientos, afirmó Iglesias, "legítimos". Pero no los que "señalaron" los inscritos de Podemos, que "dijeron que [el partido morado] no nació para apuntalar el bipartidismo ni para facilitar el sueño plácido de los poderosos", y tampoco para "ser una fuerza subalterna que decida si gobierna el PP o el PSOE". "Frente a quienes plantean estas elecciones como un intento de restauración bipartidista, y, Podemos tiene que ser la fuerza política de este país que defiende hasta el final los derechos de la gente, que va a decir la verdad le duela a quien le duela y que va a mirar a los ojos al poder", zanjó.