Publicada el 28/09/2019 a las 13:15 Actualizada el 28/09/2019 a las 14:04

"Nadie podrá decirnos que no lo hemos intentado", pero "no ha podido ser". Con esas palabras, la dirección de Podemos Andalucía anunciaba este sábado, en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos -su máximo órgano entre congresos-,, ha defendido en las últimas semanas de cara a las elecciones del 10N: que las listas en su comunidad lleven la marca de Adelante Andalucía, tener una representación propia dentro del grupo parlamentario de Unidas Podemos al estilo de la que disfruta En Comú Podem y celebrar nuevas primarias para elegir sus listas."La respuesta de Pablo [Iglesias] y de Íñigo [Errejón]", a quien también se propuso integrarse en una eventual coalición con el nombre de Adelante Andalucía, "no ha sido otra que ninguna", aseguró en declaraciones a los medios Pablo Pérez Ganfornina, número dos de Podemos en Andalucía, que acudió al cónclave de este sábado en sustitución de Rodríguez. Y, ante "la callada por respuesta",por "responsabilidad" y por "lealtad al pueblo andaluz y a los intereses de la clase trabajadora del conjunto del Estado", sostuvo Ganfornina.No obstante, el secretario político de Podemos Andalucía no ahorró críticas a la dirección estatal morada y a Más País. "Todas las fuerzas que nos decimos del bloque del cambio teníamos que asumir nuestra responsabilidad y construir una candidatura unitaria que haga frente a las políticas neoliberales", criticó el dirigente, que aseguró que la "falta de respuesta" tanto de Iglesias como de Errejóncon la propuesta: si es por el programa transformador, por el grupo propio o porque las listas se hagan en Andalucía y no en Madrid".En cualquier caso, Ganfornina asumió que Podemos Andalucía y su dirección estatal deben "seguir golpeando juntos a nivel electoral". Y, por ello,, aseguró, para también anunciar que Podemos Andalucía aplazará hasta después de las elecciones la conferencia política que tenía programada para el fin de semana que viene, un encuentro en el que se iba a discutir la nueva hoja de ruta política de la formación. Pero eso no significa que Teresa Rodríguez renuncie a su planteamiento. "Pensamos que el camino del bloque del cambio debe ser confederalizador, federalizador,", señaló Ganfornina.