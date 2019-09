La Ejecutiva alavesa de Ciudadanos dimite al completo tras la destitución de Gómez Calvo por sus negociaciones con el PP

Publicada el 28/09/2019 a las 16:44 Actualizada el 28/09/2019 a las 17:14

tras la destitución de Javier Gómez Calvo por parte de la dirección nacional , al entender que−que acusa a Gómez Calvo de buscar un trasvase de afiliados al PP−con el ya ex número dos de la formación en Euskadi, informa Europa Press.La decisión de los tres integrantes de la Ejecutiva alavesa que aún permanecían en este órgano −el cuarto era el propio Gómez Calvo− ha sido dada a conocer a través de un comunicado, en el que han denunciado que el partidoLos ya exdirigentes de Ciudadanos Álava han explicado que, en estas condiciones,. Además, se han posicionado a favor de la apuesta de Gómez Calvo para que Ciudadanos conformara una alianza electoral con el PP en Euskadi, dado que consideran que"Si no sumamos, nos restan", ha asegurado el propio Gómez Calvo. Han asegurado que"para fortalecer una alternativa constitucionalista al nacionalismo obligatorio, por encima de egos y personalismos". "Nadie se va a marchar a ningún otro lado que no sea aquel del procede: la sociedad civil", han asegurado.Tras la renuncia de los integrantes de la Ejecutiva de Álava,del órgano rector de la formación en el territorio alavés.