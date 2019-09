Publicada el 29/09/2019 a las 15:08 Actualizada el 29/09/2019 a las 16:50

"No hay decisiones tomadas" sobre si Más País se presentará en Andalucía y Cataluña

El candidato a la presidencia del Gobierno por Más País Íñigo Errejón , ha criticado lay ha augurado que su formación será unaen las próximas elecciones, informa Europa Press."Cuando hay bloqueo, tienen responsabilidad todos los líderes políticos nacionales, y si tienen responsabilidad todos,, pero a mí las culpas me dan igual,, y si están los mismos que protagonizaron el bloqueo, sería posible que se repitiera el bloqueo", ha asegurado este domingo antes de asistir al acto de celebración del UGT , en Madrid.A su juicio, que las, ya que significa que, aunque pide prudencia. De hecho, considera que su partido será "una pieza decisiva" a la hora de ampliar el bloque progresista y de combatir la abstención de la gente que está "harta". "No entendimos nunca por qué a las derechas les costó tan poco ponerse de acuerdo y sin embargo a las", ha criticado Errejón con respecto a la falta de acuerdo entre PSOE Unidas Podemos , pues opina que estas nuevas elecciones "no se deberían estar repitiendo", ya que sonPreguntado sobre próximas coaliciones de cara a presentación de candidaturas, sostiene que Mas País sigue un "criterio básico" que "no tiene que ver con cálculos de partido, sino con cálculos de país"., dice Errejón. De este modo, se podrán anteponer las "necesidades de acuerdo" a las "necesidades de reproches, culpas y peleas entre partidos". "De eso hemos tenido mucho, no hace falta más", ha pedido. En este sentido, ha asegurado quePreguntado sobre las palabras de Pablo Iglesias sobre que la irrupción de Más País afianzará el bipartidismo, Errejón ha incidido en el "ruido" y los "reproches" que, según cree, se producirán en campaña, con los que no está de acuerdo.", ha concluido.Errejón, ha asegurado que aún "no hay decisiones tomadas" con respecto a si su formación concurrirá a las elecciones generales en Andalucía y Cataluña.Según ha señalado, desde Más País. En cuanto a Andalucía y Cataluña, ha especificado que "no hay decisiones tomadas". Sí ha sostenido queque se irán conociendo. "En todo caso, habrá sitios donde sin acuerdos con la coalición Equo-Más País, iremos presentando candidaturas", ha insistido.