Publicada el 30/09/2019 a las 20:39 Actualizada el 30/09/2019 a las 20:58

La presidenta de la Comunidad de Madrid,, ha defendido que el caso Avalmadrid le cogey ha reiterado que no tiene "absolutamente" dado que "no hay ningún delito" que le afecte, en lo relacionado al aval que pidieron sus padres hace años, según informa Europa Press.Así lo ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser recogida Europa Press, donde ha repetido que su familia teníay que "no es una familia que utilizase la política para nada". "No han tenido vinculación con la política del mismo modo que yo nunca he trabajado para ellos", ha dicho.Ayuso ha asegurado quepara conseguir este aval con el Gobierno regional sino que simplemente preguntó y quiso que alguien le explicase su funcionamiento."Yo no teníay a lo largo de mis años en política mientras a mí me ha ido mejor, a mi familia le ha ido peor", ha sostenido.En este sentido, ha recalcado que "no ha habidoni nada incorrecto" y ha asegurado que ella es "una persona honrada" y que siempre ha vivido "al margen de su familia".En cuanto a la comisión de investigación sobre la materia, ha dicho que estas suelen ser "donde ya está el final escrito y luego ya se hace un guion en el que vas invitando a los supuestos protagonistas de manera que el relato case con tu hoja de ruta". "Conozco pocas comisiones de investigación que hayan descubierto francamente cosas al final", ha lanzado.Pese a las palabras de Ayuso,ha publicado múltiples pruebas basadas en documentos oficiales que demuestran la participación de la dirigente del PP en un presunto delito de alzamiento de bienes y el trato de favor que recibió por parte de Avalmadrid.[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por este periódico sobre los casos Ayuso y Avalmadrid].