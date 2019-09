De Madrid Central a Madrid 360: Almeida rebaja las exigencias para entrar en la zona de bajas emisiones de la ciudad

Publicada el 30/09/2019 a las 11:26 Actualizada el 30/09/2019 a las 12:47

Rebajas en parkings y más plazas para motos

Críticas del PSOE a Almeida

Los vehículos de alta ocupación (dos o más ocupantes) con(verde) tendrána la zona de bajas emisiones de la ciudad de Madrid, ha anunciado este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida , durante la presentación de la estrategia de sostenibilidad Madrid 360.Esto se pondrá en marcha "en cuanto se modifique la ordenanza de Movilidad el semestre que viene". Además habráen los aparcamientos del distrito Centro. La etiqueta C agrupa los turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI.Diversas cámaras controlarán estos accesos, así como habrá "controles aleatorios". Los vehículos sin distintivo (A) tendrán la, y tanto los B como los C "sólo podrán estacionar en".A partir del 1 de enero de 2020 quedará prohibido el estacionamiento a vehículos A dentro de la almendra central salvo para los, que no podrán aparcar en otro lugar que no sea su zona.Ya en enero de 2022 estará prohibido eldentro de la M-30 a todos los vehículos A de los que no son residentes en la ciudad. Un año más tarde, se incluirá la prohibición de la circulación para los vehículos A de no residentes de Madrid también en la M-30.Por otra parte, los comerciantes del distrito centro dentro "serán tratados como" y el funcionamiento de permisos será similar al de "las antiguas APR".Además, habrá rebaja tarifaria en los parking del Ayuntamiento que se encuentran en el distrito Centro. Así, los vehículos eléctricos podrán aparcar un. Habrá una reducción de un 50% en vehículos eco y de un 10% en los de etiqueta 'C'.Se estudiará del mismo modo laa otros distritos para acabar con un " efecto frontera que perjudica" a los vecinos.La medida estrella de Almeida durante campaña, elentre la avenida de Portugal y la de los Poblados. Con ello, se liberarán más de 90.000 metros cuadrados en superficie. También se ejecutará la reforma del Nudo Norte para "descongestionar el tráfico".Se iniciarán asimismo los trámites y la gestión con el Ministerio de Fomento y la Comunidad para habilitaren las carreteras de entrada a Madrid.Se duplicarán las plazas de estacionamiento en superficie para las motos hasta llegar a lasdurante los próximos cuatro años. Por otra parte, no existirá ningunaen la ciudad de Madrid.El Grupo Municipal Socialista ha presentado una denuncia de impugnación ante la Junta Electoral de Zona con el objetivo deque el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha tenido lugar este lunes a las 9.30 horas de las 200 medidas de su plan anticontaminación. Una vez celebrado el acto, el PSOE solicita la incoación del correspondiente expediente sancionador a las personas responsables de los hechos.En un escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE presenta una denuncia contra el Ayuntamiento y su alcalde "por la organización mañana 30 de septiembre a las 9.30 de la mañana en el Faro de Moncloa de un acto de presentación de la nueva estrategia de la calidad del aire en Madrid que atenta contra losque los poderes públicos deben observar en el periodo electoral".Los socialistas, capitaneados por Pepu Hernández, creen que la presentación "vulnera el principio de igualdad de los actores electorales incidiendo de manera directa en el sentido del".Se basan en el artículo 50 de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG), que prohibe la realización de cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las. El artículo 50 dispone que "durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo".Desde el PSOE argumentan que el acto público que se impugna y, cuya suspensión se solicitaba, tiene como única pretensión "ensalzar de formala labor política del equipo de gobierno del Ayuntamiento y con él la de los partidos que lo conforman (Partido Popular y Ciudadanos) mediante la presentación pública, haciendo uso de medios públicos, con todas las formalidades, participación de los responsables más importantes del consistorio, y previa convocatoria de medios de comunicación, de un plan de medidas contra la contaminación, cuyo anuncio podría hacerse perfectamente sin la celebración del mismo"."Resulta sorprendente que la convocatoria de este acto, en el que se anuncia la intervención del alcalde y la presencia de la vicealcaldesa (Begoña Villacís) y del concejal delegado de Medio Ambiente y Movilidad (Borja Carabante), se haya realizado solamente a los medios mediante convocatoria pública pero sin que se haya cursado invitación a los Grupos Políticos Municipales de la oposición, lo que demuestra que claramente el actoy se convoca con una clara finalidad partidista y electoralista que atenta contra los principios de objetividad y transparencia que los poderes públicos deben observar en el periodo electoral", han añadido desde el PSOE.A eso suman que el acto "se realiza alevosamente desin que aparezca en la agenda pública del Consistorio ni en sus noticias de actualidad, tal vez buscando pasar desapercibido para evitar una denuncia de este tipo que, no obstante, se ha podido realizar pues los medios de comunicación le han dado publicidad".El PSOE apunta que "que justifique la actuación que se impugna" porque, por un lado, "a día de hoy ya existen instrumentos vigentes para luchar contra la contaminación en la ciudad ", como el Plan A de Calidad del Aire y su Zona de Bajas Emisiones Madrid Central, y, por otro, "porque desde la constitución de la Corporación el pasado 15 de junio, el equipo de Gobierno ha venido anunciando la futura aprobación de medidas que sustituyeran a las vigentes habiendo tenido tiempo suficiente para concretarlas y difundirlas antes de la convocatoria electoral, sin necesidad de hacerlo en este momento como un logro del Consistorio".