Publicada el 30/09/2019 a las 17:24 Actualizada el 30/09/2019 a las 17:41

Obras con riesgo

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche,por la que mantiene paralizada la licencia de obras para el levantamiento de la losa que cubre la sepultura en la que yacen los restos mortales de Francisco Franco en el Valle de los Caídos.Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que el desestimiento del procedimiento sería "lo más razonable" después de que el Tribunal Supremo haya afirmado que la obra para sacarle del ValleEl Valle de los Caídos, cuyo propietario es Patrimonio Nacional, contaría con un "fuero propio" sin que deba estar sujeto a las normas de carácter local que pueda dictar el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.El juez tiene previsto celebrar una vista con las partes para decidir si mantiene o no las medidas cautelares adoptadas a instancias del entorno de la familia Franco. Pero su argumentación se quedará sin efecto tras la posición fijada por el Alto Tribunal, cuyos magistrados le marcan el camino al señalar queporque no es obra mayor ni contradice normas subsidiarias del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que ha informado favorablemente de la exhumación.El pasado febrero,dirigidas contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación a la licencia para levantar la losa de la tumba y proceder al traslado de los restos mortales.La impugnación iba dirigida contra el informe de noviembre de 2018 por el ques consistentes en levantado de pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco, su traslado a otro lugar y la exhumación de los restos mortales.Yusty aludió en su auto de 25 de febrero. Antes, otro juez de lo Contencioso había estudiado diversas demandas similares y las había rechazado. Se da la circunstancia de que Yusty meses antes se había pronunciado en un artículo en contra del Gobierno por querer "revivir todos los hechos que llevaron a la Patria a aquellos momentos difíciles".Ante ello, la Abogacía del Estado planteó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un incidente de recusación para. Finalmente, el Alto Tribunal madrileño no dio salida a la recusación y acordó el pasado junio mantener al juez.