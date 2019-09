Publicada el 30/09/2019 a las 15:06 Actualizada el 30/09/2019 a las 15:21

Reclamaciones por la vía civil

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la denuncia presentada por un particular contra el jugador del FC Barcelona, su padre, su hermano y otros poren relación con la Fundación Messi a la que estaba vinculada el denunciante. Informa europa Press.En su auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 explica que la denuncia del exempleado de la Fundación Federico Rettori incluye, lo que supondría, recalca, el recurso a la realización de investigaciones prospectivas incompatibles con los principios que rigen el proceso penal.En la denuncia, Rettori asegura que Messi y su entorno se habrían beneficiado de la fundación para recibir pagos personales que no fueron destinados a fines sociales y librarse así de pagar impuestos a Hacienda.La magistrada añade en su auto queen el supuesto de que pudieran ser objeto de investigación por la jurisdicción española.Además, la juez destaca que los apartados de la denuncia en los que el denunciante concreta su relación con la Fundación y determinadas actuaciones de ésta no encajan, a su juicio, en hechos de relevancia penal, sin perjuicio de que pueda presentar cuantas reclamaciones estime oportunas, pero en la esfera del derecho privado mediante el ejercicio de las correspondientes acciones en la vía civil.Por todo ello, Tardón decreta el sobreseimiento libre que, en virtud del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se acuerda cuandoo cuando el hecho no sea constitutivo de delito.