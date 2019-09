Los ERT detenidos se vieron con la hermana de Puigdemont para entablar comunicaciones "seguras" entre Torra y el expresident huido

Publicada el 30/09/2019 a las 08:59 Actualizada el 30/09/2019 a las 09:54

Ocupación del Parlament

Los integrantes del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la facción supuestamente violenta de los Comités de Defensa de la República (CDR), celebraron unael 15 de septiembre de 2018 con la hermana del expresident de la Generalitat huido Carles Puigdemont que tenía como objetivo de "entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras" entre éste y el actual president, Quim Torra La existencia de la reunión, confirmada por Europa Press, se incluye en losdictados para siete de los miembros de este grupo por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, adelantados este domingo por la Cadena SER Según señala el juez, la preparación de este cónclave misma exigía unasque fueron "asumidas y adoptadas" por parte del ERT, siete de cuyos miembros cumplen prisión provisional desde el pasado jueves.La confirmación del encuentro parte del análisis de las intervenciones telefónicas entre dos de los detenidos: Ferrán Jolis (que fue uno de los dos que declararon ante el juez y el fiscal de la Audiencia Nacional ) y Xavier Buigas. De ellas se desprende que el ERT "organizó, planificó y ejecutó" esta reunión secreta con la intención deentre Puigdemont y Torra.En el auto de prisión facilitado a las defensas -la causa se encuentra bajo secreto de sumario- se señalaba también esta fecha del 15 de septiembre de 2018, aunque simplemente indicando que ese día se produjo una "maniobra orquestada por el ERT en la máxima clandestinidad" en la que la organización planteaba "el encuentro con una persona que por la reacción de los integrantes al conocer su identidad debía tener un". Dicho componente sería la hermana del expresident huido en Bélgica, según detalla la resolución dada a conocer ahora.Según el auto, los también detenidos Ferran Jolis, Garzón Bravo, Guillem Xavier Duch Palau, Clara Borrero Espejo, David Budria Altadill (estos dos últimos fueron detenidos y quedaron en libertad)en el mencionado encuentro in itinere con la hermana de Puigdemont.En otros autos, según la información hecha pública por la emisora, el juez detalla cómo los detenidos ahora en prisión elaboraron distintos tipos de explosivos que pretendían utilizar contra "infraestructuras críticas" y que los investigadores no descartan que planearan el envío dea cuarteles de la Guardia Civil.También se explica que las conversaciones telefónicas intervenidas han revelado un plan consistente encon el fin de subvertir el orden constitucional.No se descarta que quisieran utilizar los compuestos químicos considerados precursores de explosivos contra "como el Parlament o infraestructuras críticas", tampoco que quisieran enviar paquetes con explosivos a los cuarteles de la Guardia Civil que, afirma el juez, Jordi Ros consultó a través de internet.Ferrán Jolis, uno de los detenidos que contestó a las preguntas del juez y el fiscal, es "un miembro especialmente activo" del ERT, grupo en el que ocupaba una "preeminente posición" en los ámbitos de seguridad informática y telecomunicaciones. Para el magistrado, es "unaen el éxito de la organización".De hecho, se le encargó establecer unapara poder comunicarse desde el interior de la Cámara. El desarrollo del plan, añade el auto, habría estado "encomendado por parte del denominado 'CNI catalán'", tal y como el propio investigado reconoció en la Audiencia Nacional el pasado jueves.Sobre los materiales encontrados en los registros y que serían precursores de explosivos, García Castellón considera que el ERT los utiliza "en clara similitud con las técnicas y procedimientos enmarcados bajo los estándares de históricascomo ETA o Terra Lliure dentro del marco de actuación insurreccional planificado por los sectores independentistas para el referido como día 'D'".Así, el ERT estaría formado por, indica el juez de la Audiencia Nacional: una encargada de adquirir y manipular las sustancias y otra dirigida a la ejecución. En la primera estaría Jordi Ros, otro de los que declararon, ya que habría participado en la adquisición de los productos químicos.Además de Ros, García Castellón también incluye en este núcleo "productor" a Alexis Codina Barberán y Germinal Tomas Aubeso, mientras que sobre Eduard Garzón, el magistrado le otorga el papel de segundo integrante condentro de la organización.