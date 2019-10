Activistas llaman a la "rebelión" pacífica el 7 de octubre en Madrid ante la inacción política climática

Publicada el 01/10/2019 a las 18:11 Actualizada el 01/10/2019 a las 18:35

Primera oleada de acciones: otoño de 2019

La organización ecologista Extinction Rebellion (XR) y la plataforma 2020 Rebelión por el Clima llaman a lael próximo lunesante lae institucional en materia climática, según informa Europa Press.En concreto, pretenden que esta acción, que tendrá lugar en, sea "una gran acción de" de "toda la sociedad, intergeneracional y diversa", pues consideran que "el factor de cambio más potente es el movimiento civil".El objetivo de tal "levantamiento" es, según las organizaciones convocantes,para hacer frente a la crisis climática y ecológica que vive el planeta, después del "éxito" de ladel pasado viernes 27 de septiembre. "Existe una exigencia ética de no legar un planeta moribundo a las generaciones más jóvenes y futuras", alertan."Las medidas urgentes para enfrentar esta crisis climática. La clase política no está a la altura y no piensa en clave de crisis. Estos días estamos siendo testigos de la incapacidad manifiesta de los políticos para ponerse de acuerdo y empezar a trabajar para rescatar el futuro. Por ello, la sociedad debe tomar las riendas y decir basta", advierten las organizaciones.La acción se celebra un año después de que el Grupo de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) advirtiera de que quedanpara evitar un aumento de temperatura superior a 1,5ºC a final de siglo. "Sobrepasar dicho umbral nos aboca a una situación de, condenando a la muerte a miles de personas del planeta, a especies y ecosistemas. ¿Qué ha hecho la clase política desde entonces?", se preguntan.Según anuncia 2020 Rebelión por el Clima, esta acción del 7 de octubre será la primera de unade acciones que tendrán lugar en otoño de este año, concretamente. El punto de partida de esta primera oleada fue la Huelga Mundial por el Clima del pasado 27 de septiembre."Entre el 27 de septiembre y el 17 de octubre tiene lugar una, que se verán sucedidas por otras olas en 2020", informa la plataforma, que indica que se está invitando a "todos los territorios y organizaciones" a realizarcon el objetivo de "escalar la presión".