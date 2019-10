Publicada el 01/10/2019 a las 08:51 Actualizada el 01/10/2019 a las 12:19

Tots i totes tenim l'#1Oct gravat a la memòria. Fa 2anys que des de @bcn_ajuntament fem costat a les persones agredides per un operatiu policial injustificable.



Fa 2anys q treballem amb entitats de DDHH perquè es faci justícia, perquè fets tan greus no puguin repetir-se mai més pic.twitter.com/fKevEQMp2G — Ada Colau (@AdaColau) October 1, 2019

Vam fer possible el que semblava impossible. La nit anterior va ser llarga però ho vam aconseguir entre tots! Qui té por de les urnes i de la democràcia? Els demòcrates no! pic.twitter.com/CoFUNFawC3 — Oriol Junqueras ️ (@junqueras) October 1, 2019

Dos anys de l'#1oct D'un punt d'inflexió històric. D'un referèndum tacat per la violència de l'Estat espanyol. D'una jornada on el coratge i la determinació de milers de persones va fer possible l'impossible.



Perquè no hi ha repressió que ho aturi. Ni llavors ni avui.

Guanyarem! pic.twitter.com/7GANnrAVIM — Carles Puigdemont (@KRLS) October 1, 2019

Buenos días y bienvenidos a la coberturade todo lo que está pasando en el segundo aniversario del referéndum ilegal de independencia. Todo ello, a las puertas de la inminente sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés y con los mossos en el punto de mira, después de que este lunes dimitiera su director, Andreu Joan Martínez.Sigue en directo enla última hora de esta jornada:La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este martes, cuando se cumplen dos años del 1-O: "Todos y todas tenemos el 1 de octubre". "Hace dos años que desde el Ayuntamiento de Barcelona apoyamos a las personas agredidas por un", ha subrayado en un tuit recogido por Europa Press.La Mesa del Parlament ha tramitado este martes laque ha presentado Ciudadanos contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que se prevé que se vote el lunes 7.Fuentes parlamentarias han explicado que la moción presentada por Cs cumple los cuatro requisitos que establece el reglamento de la Cámara: que esté firmada por, que tenga una motivación y que se presente un candidato y que éste acepte-, por lo que se ha tramitado. Las mismas fuentes han asegurado que está previsto que el debate y la votación de la moción de censura se celebre el, aunque es potestad del presidente de la Cámara, Roger Torrent, convocar el pleno.El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este martes que lay que la voluntad del Govern es construirla en paz, en su intervención en el acto institucional con motivo del segundo aniversario del 1-O.Ha puesto como ejemplo el espíritu del 1 de octubre de 2017, de los días previos y los posteriores, especialmente el del 3 de octubre cuando se realizó el denominado "paro de país": "Es en ese espíritu en el que tendremos que encarar los desafíos del futuro y, sobre todo, en este camino hacia la república catalana que será inevitable y que queremos construir".La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha recordado este martes el segundo aniversario del 1-O, que ha considerado unay un día que se recordará siempre.En un tuit recogido por Europa Press, ha asegurado: "Sentíos orgullosas y orgullosos de haber participado, de haberlo hecho posible". "Pese a los momentos difíciles, con determinación, pacifismo y democracia, el futuro siempre estará en", ha subrayado.El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este martes que el Govern se compromete a "avanzar sin excusas para que la", en el acto institucional con motivo del segundo aniversario del 1-O. Lo ha dicho en el acto Compromís del Primer d'Octubre, que ha encabezado Torra con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y al que han asistido los miembros del Govern y altos cargos de la Generalitat en el Pati dels Tarongers del Palau.La ministra portavoz y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado que en este momentopara aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero ha advertido de que un Gobierno en funciones puede activarlo en el caso de que se vulnere la ley. "No se trata de que esté más cerca el momento de su aplicación, se trata de aplicar lo quey en este momento no se dan las circunstancias, además la sentencia del Tribunal Constitucional nos expuso con todo detalle cuál era la metodología para aplicarlo y en qué casos aplicarlo", ha insistido Celaá a su llegada a la presentación de la aplicación multiplataforma MAN Virtual en Madrid.El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recalcado este martes que condena, a raíz de los miembros de grupos independentistas detenidos y acusados de tenencia de explosivos, aunque a la vez, ha apuntado a que se hace un relato "soez" para vincular al. En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha reiterado que el movimiento independentista en Cataluña es "inequívocamente pacífico" y seguirá siendo así "más allá de algún incidente aislado".El parlamentario de ERC Ernest Maragall ha censurado este lunes que sea los CDR detenidos por tenencia de explosivos y ha consideradoque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lo dé "por hecho".En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente de ERC ha asegurado que lo que pretendió en la Cámara catalana era llamar, a que "se abandonaran los comportamientos provocadores que, por sistema", mantiene Ciudadanos y que se volviera al debate.Ernest Maragall ha asegurado que el independentismo, y ha acusado al Estado de querer que este movimiento "caiga en la violencia", pero "no va a ser así".El presidente del Gobierno en funciones ha advertido al independentismo y en concreto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que "no jueguen con fuego" porque "else puede aplicar con unsin problema". Sánchez ha asegurado que espera "no llegar a ese extremo", pero ha advertido que el Ejecutivo en funciones va a permanecer "muy atento" para "garantizar la seguridad y la convivencia en Cataluña".Por otro lado, el presidente del Gobierno ha afirmado que hoy por hoy confíaen los Mossos d'Esquadra, tras la petición que le traslada el PP de aplicar la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña.El presidente de la Cámara de Comercio Barcelona, Joan Canadell, ha defendido este martes, cuando se cumplen dos años después del 1-O, que si la sentencia del proceso independentista no es"será vergonzoso y lógicamente tendrá que tener una"."Cualquier sentencia que no sea absolutoria requerirá una respuesta porque todos sabemos que los presos lo son por haber defendido de manera pacífica y democrática aquello que la mayoría de votantes", ha sostenido Canadell en un artículo en El Punt Avui recogido por Europa Press.Ha recordado que desde la Cámara de Barcelona consideran que unno tiene "por qué ser necesariamente bueno o malo 'per se" y que depende de lo que se pretenda y de la estrategia que haya detrás.No obstante, no ha recomendado "hacer un paro como reacción en caliente y sobre todo".El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Gobierno enviará unpor estar promoviendo un tipo de resoluciones políticas que profundizan en la "fractura" de la sociedad catalana.Así lo ha avanzado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en relación con lasla semana pasada por la mayoría independentista del Parlament que piden la salida de Cataluña de la Guardia Civil, una respuesta institucional contra la sentencia del 1-O y un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos.El presidente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes, en relación al aniversario del 1-O: "Hicimoslo que parecía".En un tuit recogido por Europa Press, ha recordado: "¡La noche anterior fue larga pero lo conseguimos entre todos!"."¿Quién tiene miedo de las urnas y la democracia? ¡Los demócratas no!", ha concluido el exvicepresidente, que se encuentra en prisión a la espera de la sentencia del juicio del 1-O.El expresidente de la Generalitatt considera el 1-O "un punto de inflexión histórico". En un tuit, ha señalado que se cumplen dos años "de un referéndum manchado por la violencia del Estado español. De una jornada donde el coraje y la determinación de miles de personas hizo posible lo imposible".Unas 150 personas se manifiestan este martes por las calles de Gironay se han concentrado frente el cuartel de la Guardia Civil. Un cordón de los Mossos d'Esquadra les ha impedido acercarse al recinto. La manifestación se ha iniciado sobre las 6 horas en la plaza Cataluña de la capital gerundense, y ha pasado junto al cuartel de la Guardia Civil, han informado los Mossos d'Esquadra.Los Comités de Defensa de la República (CDR) han pedido este martes estar "dispuestos a no solo no dar un paso atrás, sino a dar un decidido paso adelante", y han reclamado evitar acusaciones entre las fuerzas independentistas. En un manifiesto por el 1-O, han asegurado: "Nacimos para defender un referéndum. Crecimos para defender una República. Seremos quien haga temblar al enemigo. Y ganaremos. No tengáis duda". Los CDR han llamado a las fuerzas independentistas a detener las acusaciones entre ellos: ". Basta de señalarnos. Sabemos construir juntas. Lo hemos demostrado muchas veces y lo continuaremos demostrando. Cada uno desde su papel".