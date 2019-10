Publicada el 01/10/2019 a las 18:12 Actualizada el 01/10/2019 a las 18:26

Obras con riesgo

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, tendrá que pronunciarse sobre la pérdida sobrevenida del objeto de la causa por la quepara el levantamiento de la losa de la sepultura de Francisco Franco tras dictaminar el Tribunal Supremo que los trabajos no requieren de licencia. Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el procedimiento judicial sigue "vivo", por lo que el magistradosobre la cuestión planteada por el Alto Tribunal al dictaminar que el levantamiento de la lápida no requiere de una licencia al tratarse de una obra menor.Antes de que se produzca cualquier actuación en el Valle de los Caídos, el procedimiento Contencioso-Administrativo "debe decaer", según las mismas fuentes. Por ello, Yusty tendrá que aportar a la causasobre la exhumación de los restos mortales del dictador para dar traslado de la misma a las partes, que según la ley tendrán un plazo de diez días para pronunciarse.De este modo, preguntará a la familia Franco y a la Abogacía del Estado su posición respecto a. Si las partes están a favor de la pérdida sobrevenida de la causa, se procederá al archivo mediante una resolución motivada. En caso contrario, habrá otra resolución justificada y el procedimiento seguirá su curso con la vista para decidir si se mantienen o no las medidas cautelares.El pasado febrero, Yustydirigidas contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación a la licencia para levantar la losa de la tumba y proceder al traslado de los restos mortales.La impugnación iba dirigida contra el informe de noviembre de 2018 por el que se declaranconsistentes en levantado de pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco, su traslado a otro lugar y la exhumación de los restos mortales.Yusty aludió en su auto de 25 de febrero. Antes, otro juez de lo Contencioso había estudiado diversas demandas similares y las había rechazado. Se da la circunstancia de que Yusty meses antes se había pronunciado en un artículo en contra del Gobierno por querer "revivir todos los hechos que llevaron a la Patria a aquellos momentos difíciles".Ante ello, la Abogacía del Estado planteó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un incidente de recusación para. Finalmente, el Alto Tribunal madrileño no dio salida a la recusación y acordó el pasado junio mantener al juez.