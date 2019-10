Sánchez: "El 155 se puede aplicar sin problema con un gobierno en funciones"

Publicada el 01/10/2019 a las 09:37 Actualizada el 01/10/2019 a las 10:29

La exhumación de Franco

El presidente del Gobierno,, no quiere llegar al" de tener que aplicar el artículo 155 en Cataluña, pero ha aclarado que, si se ve obligado a ello, no supondrá "ningún problema" que el Ejecutivo se encuentre en funciones.Por lo pronto, el Gobierno se dispone a impugnar las resoluciones que la mayoría independentista del Parlamento aprobó la semana pasada pidiendo la salida de la Guardia Civil de Cataluña, una respuesta institucional a la sentencia del procés y un acuerdo por la amnistía y la autodeterminación.Además, y según ha anunciado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el Gobiernopor estar promoviendo un tipo de resoluciones políticas que profundizan en la "fractura" de la sociedad catalana.Sánchez ha pedido a los independentistas que dejen de jugar con fuego y se desmarquen condenando con rotundidad cualquier indicio de violencia porque en el momento en que se sitúen fuera de la legalidad su Gobierno no dudará en adoptar "medidas extraordinarias".En este sentido, ha admitido la gravedad de ver al president de la Generalitat, Quim Torra, "amparar" algunas de las actuaciones de miembros de los Comités de Defensa de la República que han llevado a su detención por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. "No amenazamos, advertimos", ha indicido Sánchez.Ahora bien, ha explicado que si en las próximas semanas o meses su Gobierno se ve obligado a adoptar medidas extraordinarias en aplicación del principio de "firmeza democrática", buscará la "unidad" de los partidos y garantizará que la respuesta sea proporcional al hecho que la provoca. "ni echar más gasolina al fuego", ha precisado.Sánchez ha explicado que su Ejecutivo ha estudiado si estando en funciones podría proponer la aplicación del 155 en Cataluña y la respuesta obtenida es que no habría ningún problema de constitucionalidad ni proporcionalidad porque el Senado, a través de la Diputación Permanente, mantiene ""Si el autogobierno de Cataluña se sitúa fuera de la legalidad el Gobierno tiene la obligación de", ha argumentado antes de aclarar que no había hablado con los principales líderes políticos de esta eventualidad porque aún no ha tomado ninguna decisión al respecto y espera no tener que "llegar a ese extremo".Por otro lado, el presidente del Gobierno ha afirmado que hoy por hoy confía plenamente en los Mossos d'Esquadra, tras la petición que le traslada el PP de aplicar la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña. En su opinión, la "coordinación técnica" de los Mossos con la Policía, la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en Cataluña es "extraordinariamente positiva".Pedro Sánchez ha avanzado que el Gobierno podrá ejecutar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo "en unas semanas". Ha explicado que aún quedan unos trámites por hacer, entre ellos que un Consejo de Ministros apruebe la orden de ejecución para poder llevar a cabo la operación que, ha concretado, será "en unas semanas".Sánchez ha manifestado su interés en que la exhumación pueda realizarse antes de que arranque el próximo uno de noviembre la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre.El líder socialista ha puesto en valor el aval" que el Tribunal Supremo ha dado al procedimiento iniciado por el Ejecutivo, que si se ha visto retrasado ha sido por los continuos recursos planteados por la familia.