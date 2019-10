Asociaciones de prensa y sindicatos condenan el "inaceptable" acoso a las periodistas que cubrían el 1-O

Publicada el 02/10/2019 a las 13:40 Actualizada el 02/10/2019 a las 13:41

han condenado y rechazado este miércoles 2 de octubre el"inaceptable" acoso por parte de varios manifestantes a dos periodistas que cubrían la manifestación del 1 de octubre en Barcelona, organizada por la ANC.El presidente de la Sección Española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Armada, ha tachado este miércoles 2 de octubre de. Armada se ha expresado así, en declaraciones a los medios de comunicación, en el marco de una concentración frente a la embajada de Arabia Saudí en Madrid, con motivo del primer aniversario de laEste martes, varios manifestantes que participaban en la manifestaciónde TVE y Telecinco que cubrían la protesta. En concreto, a la periodista de TVE le increparon al grito de Prensa española manipuladora, mientras que, al terminar la marcha, un grupo también gritó Prensa española manipuladora y algunos manifestantes lanzaron líquido a una reportera de Telecinco que informaba ante la cámara.En este sentido, Alfonso Armada ha puesto de relieve que hace dos años RSF hizo público un informe sobre elque vivió la prensa en Cataluña, "porque muchos periodistas pidieron amparo por la dificultad de trabajar tranquilamente" en esa comunidad. "Hemos visto que estas situaciones han vuelto a repetirse", ha denunciado."Lo de ayer nos parece inaceptable", ha declarado Alfonso Armado, para después añadir que el hecho de que "una periodista no pueda hacer su trabajo en la calle, siendo acosada, demuestra que elen algunos sectores, en concreto en Cataluña, no brilla precisamente".De este modo, el presidente de la Sección Española de Reporteros Sin Fronteras ha advertido de que, dicede una democracia como España, "que no se pueda trabajar tranquilamente en la calle sin ser acosado por unos o por otros"."La libertad de prensa es sagrada y los manifestantes y los que defienden ideas políticas tienen que entender que no somos activistas. Somos testigos que intentamos", ha afirmado Armada, que considera este tipo de acciones como unaPor su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado "tajantemente" la agresión sufrida por la periodista de Telecinco. "La reiteración de estos ataques confirma que determinados sectores del independentismo han emprendido una clara e intolerable estrategia de ataque a losa la libertad de expresión y a la información, pilares fundamentales de la democracia".Para la organización, el objetivo que se persigue con estas acciones "es minar estos derechos y, de paso, debilitar a la propia democracia". "Estas nuevas agresiones a periodistas confirman que el ejercicio libre del periodismo está sufriendoen Cataluña, lo que no solo debe preocupar a las organizaciones profesionales del sector, sino también a los responsables públicos y a los ciudadanos", ha alertado.En este sentido, la FAPE ha aseverado que los que protagonizan o promueven las agresiones a periodistas "buscan imponer un, objetivo que es inaceptable en un sistema democrático" como el español.La FAPE ha instado al Gobierno catalán, que encabeza Quim Torra , a que condene estas agresiones, tome medidas para que no se repitan y garantice el. "Flaco favor hace a Cataluña y al propio independentismo la estrategia de agresiones a los periodistas. Y flaco favor le hace a la imagen de una Cataluña pacífica, moderada, moderna y avanzada", ha recalcado.Tras los acontecimientos de este martes, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha condenadosufridas en Barcelona por las dos periodistas de Telecinco y de TVE y considera "inaceptable este nuevo ataque contra la libertad de información".De esta forma, CSIF ha mostrado su "solidaridad" a estas trabajadoras y ha exigido que se adopten las "para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir". "Es necesario que tanto la Delegación del Gobierno en Cataluña como la propia Generalitat, en el ámbito de sus competencias, garanticen laen Cataluña", ha subrayado."Desgraciadamente, y con demasiada frecuencia, estamos constatando las dificultades que sufren en su día a día estos compañeros y compañeras, un asunto que los responsables públicos deben tomarse en serio porque afecta ade nuestro Estado de Derecho: la libertad de información y el derecho ciudadano a recibir una información veraz", ha dicho el sindicato.