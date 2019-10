El Col·legi de Periodistes y el CAC condenan las agresiones a periodistas durante el 1-O y piden medidas para garantizar el derecho a la información

Publicada el 02/10/2019 a las 11:25 Actualizada el 02/10/2019 a las 12:04

Políticos condenan la agresión

Mi apoyo y solidaridad con @LailaJimenez de @informativost5, que ha sido agredida por los radicales violentos mientras trabajaba en Barcelona. La libertad de expresión y de información son derechos que todos debemos respetar. Siempre estaremos con la libertad y la democracia. pic.twitter.com/6OUfaPXviP — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 1 de octubre de 2019

Todo mi apoyo a la periodista @LailaJimenez y mi condena a la agresión que ha sufrido esta noche en #Barcelona.



Condemno i rebutjo rotundament aquests fets. https://t.co/f3fR4fRq3q — Meritxell Batet (@meritxell_batet) 1 de octubre de 2019

Del tot inacceptable! Solidaritat amb Laila Jiménez i tots els i les professionals de la informació! Una reportera de Telecinco, increpada en la manifestación por el 1-O en Barcelona https://t.co/FgSq93RXn1 — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) 2 de octubre de 2019

Es indignante. Miren lo que ha tenido que pasar la periodista @LailaJimenez por hacer su trabajo hoy en Barcelona. Los radicales separatistas le han agredido, acosado e increpado porque no toleran la libertad. Tienes todo mi apoyo, Laila. #NoNosCallarán pic.twitter.com/aGqdtQ4V6b — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 1 de octubre de 2019

Rufián: "Energúmenos"

Hacerle esto a una trabajadora con un micro en la calle es de energúmeno.



Lleves la bandera que lleves en el cuello.



Ya basta. pic.twitter.com/RGFYtdIAcX — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 1 de octubre de 2019

Todo el apoyo a @LailaJimenez periodista de @informativost5 y todo el rechazo a agresiones y actitudes intimidatorias contra periodistas. Por la libertad de prensa y la libertad de expresión, todos debemos ser corresponsables en promover el respeto. https://t.co/jO3EVmVdx4 — Ada Colau (@AdaColau) 1 de octubre de 2019

El Col·legi de Periodistes de Catalunya y el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) han condenado este miércoles lade Telecinco Laila Jiménez durante la cobertura informativa de la manifestación por el 1-O en Barcelona."Ya no sabemos como decirlo para que los periodistas no sean objeto ni de agresiones ni coacciones", ha dicho el colegio en un tuit recogido por Europa Press.El Col·legi también ha pedido "respeto" por Jiménez, y ha acompañado su mensaje con los hashtags '#AixíNo', '#ProuAgressionsPeriodistes' y '#Respecte'.Por su parte, el CAC ha considerado en un comunicado que estas actuacionesque tienen todos los ciudadanos. Por ello, ha reclamado medidas para "acabar con las actuaciones" que dificultan la labor profesional de los periodistas que cubren manifestaciones.Numerosos políticos de distintos partidos han condenado este miércoles la agresión a una periodista de Telecinco durante la cobertura informativa de la manifestación por el 1-O en Barcelona.En distintos mensajes en Twitter recogidos por Europa Press, los dirigentes han alzado la voz para denunciar el acoso que sufrió la periodista Laia Jiménez, entre ellos, se encuentra el líder del PP Pablo Casado , o la presidenta del Congreso, Meritxell Batet , así como el presidente de Ciudadanos "La libertad de expresión y de información son derechos que todos debemos respetar. Siempre estaremos con la libertad y la democracia", ha publicado Casado en un mensaje en su perfil de Twitter. El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, se ha sumado a la denuncia: "Te aseguro que no todos los catalanes somos unos paletos sinvergüenzas como los que hoy te han agredido".Por su parte, Batet, dirigente de PSC, ha expresado su apoyo a la periodista y su condena a la agresión que ha sufrido. A su vez, el secretario del PSC, Miquel Iceta, ha calificado los hechos de "inaceptables".De su lado, Rivera ha señalado a los "radicales separatistas" por agredir, acosar e increpar a la reportera, unas críticas a las que se ha unido la portavoz parlamentaria 'naranja', Inés Arrimadas.En las filas independentistas también se ha criticado el acoso sufrido por la periodista, de voz de su portavoz en el Congreso, ERC ha tachado dea los agresores. "Hacerle esto a una trabajadora con un micro en la calle es de energúmeno. Lleves la bandera que lleves en el cuello. Ya basta", ha censurado el diputado Gabriel Rufián Mientras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha dicho que todos son, unas quejas a las que también se han añadido los concejales de Barcelona Josep Bou y Manuel Valls