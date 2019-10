El TC cierra la posibilidad de que Francis Franco vaya a prisión por el atropello a dos agentes de la Guardia Civil en 2012

Publicada el 02/10/2019 a las 17:20 Actualizada el 02/10/2019 a las 17:38

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido a trámite, porel recurso presentado contra la absolución de Francisco Franco Martínez-Bordiú de los delitos de atentado a la autoridad y contra la seguridad vial por conducción temeraria por los que fue juzgado en relación con un incidente ocurrido en Teruel en 2012, en el que dos guardias civiles resultaron embestidos por un vehículo.De este modo, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, se cierra definitivamente la puerta a la posibilidad de quepor este asunto, por el que fue condenado a 30 meses de cárcel en primera instancia por un Juzgado de lo Penal y después absuelto por la Audiencia de Teruel. La desestimación tiene fecha del pasado 9 de septiembre.En concreto, el juzgado de lo Penal de Teruel condenó a Franco Martínez-Bordiú a la pena de 18 meses de prisión por un, 12 meses de prisión por un delito de conducción temeraria y a 12 meses de multa por el delito de daños por los hechos ocurridos el 30 de abril de 2012 en la carretera N-234 (Sagunto-Burgos).Hecha pública la sentencia, Francis Franco recurrió anteal considerar que no se había practicado "prueba de cargo suficiente" capaz de debilitar el principio constitucional de presunción de inocencia y capaz de sustentar la condena impuesta al ahora apelante.En esencia, argumentan que no hubo reconocimiento ni identificación por el perjudicado que intervino en los hechos, pues su declaración "no resulta en modo alguno concluyente". Uno de los guardias civiles afectados recurrió al Constitucional, si bienpor entender el tribunal de garantías que los motivos alegados por esta parte no justifican un juicio de revisión de los derechos constitucionales en relación con este caso.