Errejón no apoyaría a Sánchez en la aplicación del 155 aunque cree que eso no debe "hipotecar" un gobierno

Publicada el 02/10/2019 a las 10:54 Actualizada el 02/10/2019 a las 11:08

Garantía de sumar al bloque progresista

El líder de Más País,, ha manifestado este miércoles quede la Constitución en Cataluña, pero considera que esa decisión no debería condicionar un gobierno progresista. "Podemos avanzar en otras cuestiones", ha señalado."Nosotros no le acompañaríamos en esa decisión y al mismo tiempo no habría que hipotecar un gobierno progresista por esa decisión", ha explicado Errejón en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha señalado queporque haya desorden público. "Los ha habido muchas veces en España y eso no es motivo", ha justificado.No obstante, el dirigente de Más Madrid ha recalcado que puede llegar a un acuerdo con el PSOE en cuestiones como la lucha contra. "La situación de Cataluña es uno de los problemas de España, pero no nos olvidemos del resto de problemas", ha explicado."Aunque en una cosa no estemos de acuerdo, podemos avanzar en el resto", ha asegurado Errejón, que ha explicado que presentará su candidatura en aquellos territorios donde puedaEn este sentido, el líder de Más Madrid,, sino que va a "priorizar el cálculo del bloque progresista". "Nos presentaremos allí donde podamos ofrecer la garantía de que sacamos escaños que suman al bloque progresista para que pueda haber gobierno después", ha señalado."No son unas elecciones normales, son el resultado de un fracaso y nosotros, por lo que no vamos a pensar en lo que podamos sacar como Más País", ha indicado Errejón, que concurrirá a las elecciones del 10 de noviembre para poder sumar sus escaños a los del PSOE y conformar un gobierno.Por otro lado, ha avanzado que a, aunque se conoce que la mano derecha de Manuela Carmena durante su mandato en el Ayuntamiento de Madrid,, y la ex delegada de Medio Ambiente y Movilidad,, irán como número dos y tres en la candidatura de Más Madrid.