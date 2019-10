La JEC insta a Celaá a no hacer valoraciones "electoralistas" tras los Consejos de Ministros pero no la sanciona

Publicada el 02/10/2019 a las 17:11 Actualizada el 02/10/2019 a las 17:30

La Junta Electoral Central (JEC) ha instado este miércoles a la ministra de Educación en funciones y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, a no efectuaren las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros pero ha decidido no sancionarla.El organismo arbitral ha estimado parcialmente la denuncia de Ciudadanos que pedíaal hablar en nombre del PSOE en su condición de ministra en la rueda de prensa posteriores al Consejo de Ministros del pasado viernes, cuando aseguró que el PSOE salía "a ganar" las elecciones del próximo 10 de noviembre.En su reunión de este miércoles, la Junta Electoral ha resuelto instar a la ministra a que, "en lo sucesivo, maximice su deber de cuidado para no efectuar valoraciones políticas con connotaciones electoralistas queque han de mantener los poderes públicos a lo largo de todo el proceso electoral".