Marta Higueras, mano derecha de Carmena en el Ayuntamiento, será la número dos en la lista de Errejón

Publicada el 02/10/2019 a las 09:02 Actualizada el 02/10/2019 a las 09:03

Sabanés, la número tres por Madrid

La portavoz de Más Madrid y ex teniente de alcalde junto a Manuela Carmena , Marta Higueras, se suma al proyecto nacional de Íñigo Errejón comopor la circunscripción de Madrid, según han confirmado fuentes de Más País a la Cadena Ser . La concejala Inés Sabanés ocupará el tercer puesto en la lista de la formación, justo después de Higueras, es decir, Más País llevaráentre los primeros puestos de la lista de esa circunscripción.Antes de su paso por el ayuntamiento de Madrid, donde Higueras también ejerció como titular del área de gobierno municipal de, fue Directora de Justicia y Administración Pública en el gobierno del socialista Patxi López La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital Inés Sabanés irá en la lista con la que Más País, candidatura encabezada por Íñigo Errejón, concurrirá a las elecciones del 10N, han confirmado fuentes de la formación a Europa Press.Sabanés tienen en su mano la posibilidad desu acta de concejala con la de diputada nacional. Si los resultados del 10N formalizaran su salto al Congreso y decidiera abandonar el Palacio de Cibeles sería sustituida por José Luis Nieto Bueno, coportavoz de Equo en Madrid.Ayer mismo la edil evitó pronunciarse sobre su futuro en una rueda de prensa, en la que sí avanzó que esta misma semana se conocería laen relación con Equo, formación en la que milita.Inés Sabanés, número 6 de la lista de Más Madrid en las municipales de mayo, volverá previsiblemente al Congreso de los Diputados 23 años después. En dos décadas, Sabanés (Cubells, 1953) ha recorrido los distintos estamentos de la administración regional: diputada nacional (1996-1999) con IU, concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid (1999-2007), diputada autonómica y portavoz en la Asamblea de Madrid (2007-2011), concejala de gobierno con Ahora Madrid (2015-2019) y edil en la oposición con Más Madrid desde el pasado 27 de mayo.Sabanés es una de las caras más conocidas dentro de la. No sorprendió cuando, tras continuos roces y distanciamientos con la dirección de IU Madrid, decidió en 2011 abandonar Izquierda Unida para unirse a Equo, el proyecto liderado por Juantxo López de Uralde y del que fue coportavoz.Ocho años más tarde la tensión entre ambos políticos es más que evidente, palpable con la decisión de Uralde dedel partido que él mismo fundó por el 'sí' de la mayoría de las bases de concurrir al 10N con Más País y no con Unidas Podemos , como él defendía.Inés Sabanés fue la ideóloga, junto con su equipo, del, entre cuyas treinta medidas se incluía la zona de bajas emisiones de Madrid Central, una apuesta arriesgada a pocos meses de las elecciones que, sin embargo, ha contado con el favor de gran parte de la sociedad.Miles de personas salieron a la calle el pasado 1 de julio en defensa de Madrid Central cuando el gobierno entrante de PP Cs anunció una moratoria en las multas, que finalmente no se llevó a cabo por varias decisiones de la Justicia. Incluso tras el pleno de investidura, el pasado 15 de junio, cuando José Luis Martínez-Almeida fue investido alcalde de Madrid, la edil pudo escuchar, emocionada, cómo cientos de personas coreaban su nombre y el de Madrid Central.