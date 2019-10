Sanidad ordena la retirada de fármacos que contienen ranitidina tras detectarse agentes cancerígenos

Publicada el 02/10/2019 a las 12:54 Actualizada el 02/10/2019 a las 14:20

Medicamentos retirados

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad , ha ordenado la retirada de, correspondientes a 16 laboratorios, tras detectarse la presencia de nitrosaminas.El pasado 13 de septiembre la AEMPS informó del inicio, a nivel europeo, de una revisión de los medicamentos que contienen ranitidina por la(NDMA) en algunos de ellos. En el marco de esta revisión, se han analizado lotes de medicamentos que contienen este principio activo, detectándose la presencia de esta impureza en varios de estos lotes.Por este motivo, el organismo ha ordenado esta retirada, que también se está realizando a nivel europeo e internacional, como medida de precaución y para reducira esta sustancia. No obstante, los medicamentos con ranitidina intravenosa no van a ser retirados del mercado por seren algunas indicaciones terapéuticas, tales como la prevención de la hipersensibilidad y reacciones relacionadas con la infusión con paclitaxel y patisiran.La NDMA está clasificada como unen humanos en base a estudios en animales, si bien está presente en algunos alimentos y en algunas fuentes de agua, aunque no es esperable que cause ningún daño cuando se ingiere enCon los datos disponibles, la AEMPS ha asegurado que "no hay evidencia" de que la presencia de esta sustancia haya podido producira los pacientes que han consumido el medicamento. Sin embargo, el potencial riesgo derivado delde la citada impureza, hace necesaria la adopción de medidas de precaución para evitar su presencia en medicamentos.Ahora bien, la AEMPS ha avisado de que "en ningún caso" está justificado que los pacientescon ranitidina sin consultar con su médico, ya que el riesgo de dejar de tomar el medicamento esque el riesgo de seguirlo tomando hasta la siguiente consulta con su médico. En este sentido, el organismo ha recordado que existen en el mercado otros medicamentos, con otros principios activos, que tienen las mismas indicaciones terapéuticas.Por ello, los pacientes que toman medicamentos que contienen ranitidina pueden consultar a su médico para contemplar la posibilidad de cambiar a. Entre ellos se encuentran los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, pantoprazol o lansoprazol; los antagonistas de los receptores H2, como la famotidina. La revisión de los medicamentos que contienen ranitidina sigue en curso.En concreto, Sanidad ha ordenado la retirada de Alquen 150 mg comprimidos efervescentes, de Smithkline Beecham Farma; Ardoral 75 mg comprimidos recubiertos, Ranitidina cinfa 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG y Ranitidina cinfa 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, de Cinfa; Ranitidina Normon 150 mg comprimidos recubiertos EFG y Ranitidina Normon 300 mg comprimidos recubiertos EFG, de Normon; y Zantac 150 mg, comprimidos recubiertos con película y Zantac 300 mg, comprimidos recubiertos con película, de Glaxosmithkline.Asimismo, también se ha retirado: Ranitidina Alter 150 mg comprimidos EFG y Ranitidina Alter 300 mg comprimidos EFG, de los Laboratorios Alter; Ranitidina Apotex 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG y Ranitidina Apotex 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, de Apotex España; Ranitidina Aristo 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG y Ranitidina Aristo 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, de Aristo Pharma Iberia; y Ranitidina Aurovitas 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG y Ranitidina Aurovitas 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, de Aurovitas Spain.Otros retirados del mercado son: Ranitidina Durban 150 mg comprimidos recubiertos EFG y Ranitidina Durban 300 mg comprimidos recubiertos EFG, de Laboratorios Francisco Durban; Ranitidina Mabo 150 mg comprimidos recubiertos EFG y Ranitidina Mabo 300 mg comprimidos recubiertos EFG, de Mabo-Farma; Ranitidina Mylan 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG y Ranitidina Mylan 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, de Mylan Pharmaceutical; y Ranitidina Pensa 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG y Ranitidina Pensa 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, de Pensa Pharma.Completan la lista de medicamentos retirados por la AEMPS: Ranitidina Ratio 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG y Ranitidina Ratio 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, de Ratiopharm España; de Ranitidina Teva 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG y Ranitidina Teva 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, de Teva Pharma; Ranitidina Vir 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG, Ranitidina Vir 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, Terposen 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG y Terposen 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, de Industria Quimica Y Farmaceutica Vir; y Ranitidina Kern Pharma 150 mg comprimidos EFG y Ranitidina Kern Pharma 300 mg comprimidos EFG, de Kern Pharma.