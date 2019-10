Dimite una alto cargo de Educación de la Comunidad de Madrid por copiar párrafos del Rincón del Vago y Wikipedia en su tesis doctoral

Publicada el 03/10/2019 a las 09:05 Actualizada el 03/10/2019 a las 09:41

La directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al estudio de la Comunidad de Madrid,después de que el diario Abc haya publicado que plagió gran parte de su tesis doctoral.Fuentes del Gobierno regional han señalado a Europa Press que Canoyra ha pedido en la noche de este miércoles al consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio,que ostentaba desde el pasado 28 de agosto.En concreto,en la que explica que no quiere que las noticias derivadas de su tesis doctoral, "por muy injustas que sean, tengan ninguna incidencia" sobre el "gran proyecto" del Gobierno regional.Es por ello, según detalla la hasta ahora directora, que ha decidido retomar su trayectoria "durante los pasados 25 años yen el sector privado". "Mi periodo en la Consejería ha sido breve, pero muy intenso en experiencias", ha añadido.Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aceptado su renuncia convencida de que todos los altos cargos de la Consejería de Educación y Juventudde la región, según han apuntado las mismas fuentes.El periódico ha explicado en su edición de este jueves que Canoyra "copió a otros autores sin citarlos en páginas enteras, no puso comillas en infinidad de párrafos textuales y hasta".Tal y como destaca Abc, Canoyra, entonces directora general de la Universidad Camilo José Cela y de los colegios SEK, leyó su tesis en dicha universidad. Ambos pertenecían al mismo departamento –Administración de Empresas y Finanzas– y se hallaban dentro del mismo Programa Oficial de Doctorado en Economía y Empresa.La ahora exdirectora general de Educación Concertada del Ejecutivo de Díaz Ayuso autorizó al diario Abc a ver su tesis en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, donde se encuentra archivada con acceso restringido., pero finalmente entregó un ejemplar en papel al periódico el pasado lunes.Según informa el diario, la Universidad Camilo José Cela, dado que no cumplía con el mínimo exigido y ello podía suponerle la clausura de los títulos que impartía.