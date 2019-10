El PSOE anuncia que Sánchez sólo participará en un debate “neutral” y a cinco el lunes 4 de noviembre

Publicada el 03/10/2019 a las 12:47 Actualizada el 03/10/2019 a las 13:15

El candidato del PSOE a la Presidencia y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sólo participará en un único debate en televisiónel lunes 4 de noviembre en el que tenga como interlocutores a sus rivales del PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox.El comité de campaña de los socialistas, que es el que ha hecho el anuncio, no ha especificado a qué se refiere con “carácter neutral” más allá de precisar queDe este modohaevitado pronunciarse por una cadena en concreto a diferencia de lo ocurrido en abril, cuando dieron prioridad a TVE. La cadena pública planteó hace días a los partidos un debate a cinco para ese día.En las elecciones de abril se celebraron dos debates seguidos, uno organizado por TVE y el otro por el grupo AtresMedia (Antena 3 y La Sexta). Los socialistas descartaron hace días la posibilidad de que esta vez se celebreapelando a a brevedad de la campaña y rechazaron también debates a dos con el líder de la oposición con el argumento de que no está claro quién ocupa ese lugar en el escenario político español.En el pasado, la invocación a a neutralidad se resolvió entregando la organización ay facilitando la señal a todas las cadenas interesadas en su difusión.El comité de campaña del PSOE, que se reunió este jueves, salió también en dedensa del buzoneo de papeletas durante la campaña, cuya suspresión ha sido defendida por algunas formaciones para ahorrar gastos electorales, con el argumento de que “esya que el 44,2% acudieron a votar con la papeleta preparada desde casa (según el CIS postelectoral del 28A)”.“El PSOE”, añadió el comité a través de un comunicado, “siempre realiza su mailing en papel procedente de bosques gestionados sosteniblemente y no lo envía en(como hizo, por ejemplo, Ciudadanos)”.