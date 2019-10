Extinction Rebellion envía una carta a Marlaska para pedir perdón por los inconvenientes que cause su "rebelión" pacífica

Publicada el 03/10/2019 a las 12:46 Actualizada el 03/10/2019 a las 15:33

Además de llamar a la " rebelión " mediante una acción de desobediencia civil no violenta a partir del próximo día 7 de octubre, la organización ecologista Extinction Rebellion (XR) también ha enviado este jueves una carta abierta al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska , y al Cuerpo Nacional de Policía en la que reconocen su labor y pidenpor los inconvenientes que puedan provocar los despliegues artísticos o las acciones directas no violentas que caracterizan a sus protestas pacíficas.El movimiento –nacido en Reino Unido en 2018 a raíz de la actuación de un grupo de científicos y científicas desesperados ante las consecuencias de la emergencia climática y ecológica a la que se enfrenta la humanidad– asegura en la carta que entienden que las fuerzas de seguridad " tienen una labor que efectuar, y que lo harán con diligencia y dedicación que les honran. Queremos asegurarles que en ningún momento obstaculizaremos ely que siempre actuaremos guiados por nuestra estricta adherencia a la. Rogamos que lo tengan en cuenta y que ustedes actúen con reciprocidad".Sin embargo, Extinction Rebellion considera que es su "responsabilidad ética rebelarnos por la vida, así como por el futuro de la infancia y la juventud que todavía no tienen una capacidad plena de actuar" y, por ello, deben llevar a cabo acciones reales y urgentes para lograrpara hacer frente a la crisis climática y ecológica. Y señala que no están solos: "La ciudadanía, que sí que siente la alarma que transmiten los organismos científicos como el IPCC y el IPBES,".EX y la plataforma 2020 Rebelión por el Clima han hecho un llamado a laa partir del próximo lunes 7 de octubre ante "la negligencia" de los líderes políticos en materia climática, que "han estado ignorando durante 40 años los datos científicos sobre los que les han estado alertando".