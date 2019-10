La Comunidad de Madrid, a juicio por un caso de acoso escolar racista

Publicada el 03/10/2019 a las 13:40 Actualizada el 03/10/2019 a las 14:02

Los padres de una niña madrileña afrodescendiente, la institución administrativa responsable del colegio al que asistía y contra la que han presentado una demanda por "irregularidades en la aplicación de los protocolos de acoso escolar". El juicio tendrá lugar el próximo 8 de octubre en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.Los hechos que se juzgarán empezaron en 2017, cuando, de 10 años y alumna del colegio público madrileño Cardenal Herrera Oria, fue víctima de. El caso terminó con los padres viéndose obligados a cambiar de centro educativo a la niña –y a su hermana-, que todavía sufre secuelas por las que. De acuerdo con la información que le consta a Petra, madre de Camila, quienes acosaron a su hija no han recibido ningún tipo de sanción.Desde la Consejería de Educación han señalado que la Unidad contra el Acoso Escolar estudió lo ocurrido durante el curso 2016-2017 y no lo consideró comoLa madre de la niña reclama, pues hay miles de alumnos en las aulas que hoy están pasando por el mismo calvario. No queremos que este sea solo un juicio, sino el juicio de todos”. Además, la familia exige una ampliación de los protocolos existentes para intervenir en casos como el de su hija y unaen cuestiones de racismo y bullying.Con el objetivo deeste tipo de acoso en las aulas, los padres de Camila han lanzado unaen las redes sociales bajo el hashtag, con la que animan a la sociedad civil a involucrarse compartiendo sus experiencias con el de acoso y racismo y subiendo a Twitter, Facebook, Instagram y demás redes una foto con un cuaderno en el que aparezca escrito el lema de la campaña.