Las víctimas del Alvia denuncian que el ministro de Fomento lleva "365 días" ignorádoles

Publicada el 03/10/2019 a las 11:30 Actualizada el 03/10/2019 a las 16:18

La plataforma de víctimas del accidente de Angrois han denunciado que llevanpor el ministro de Fomento, José Luis Ábalos , pese a que éste aseguró que "recibiría" a los afectados por el accidente "cada vez que haga falta".En un comunicado remitido a los medios, la plataforma Víctimas Alvia 04155 ha recordado que hace un año solicitó formalmente unapara ver cómo avanzaban las propuestas trasladadas, como la puesta en marcha de una investigación independiente."Es indignante que, más aún cuando el pasado mes de junio el señor ministro decía que recibiría a las víctimas cada vez que haga falta", ha asegurado la plataforma, que explica que, ante esta falta de respuesta, pidieron también una reunión con el presidente del Gobierno, quien tampoco les respondió.La plataforma, asimismo, ha censurado que el titular de Fomento asegurase que a las víctimas solo les interesa las. Así, le ha recordado al ministro que "en democracia existen tres tipo de responsabilidades: las penales, las técnicas y las políticas"."Las víctimas llevamos seis años exigiendo que sedepuren", ha subrayado la plataforma, que asegura que el trato que les da el ministro no es. "Más aún cuando hablamos de cargos públicos, cuyo principal objetivo debe ser el de estar al servicio de la ciudadanía y de la verdad", ha indicado.Por último, la plataforma ha censurado que, "tras seis años de lucha, 80 muertos y 140 heridos, todavía no hay una". "La Unión Europea , en un durísimo informe, concluyó que el gobierno no cumplió de forma adecuada con la obligación de investigar el accidente por lade la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)", ha apuntado.