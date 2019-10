Más Madrid cree que Avalmadrid demuestra que Ayuso es "el último eslabón de una cadena de escándalos" en el PP

Publicada el 03/10/2019 a las 13:43 Actualizada el 03/10/2019 a las 14:04

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid , Pablo Gómez Perpinyà, cree que las supuestas irregularidades en Avalmadrid relacionadas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , demuestran que "es el último eslabón de una".Durante la sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Cámara regional de este jueves, Gómez Perpinyà ha acusado a la dirigente madrileña de haber montado "empresas paralelas para desviar el negocio" y de "utilizar supara obtener información"."A día de hoy no es capaz de dar explicaciones claras. Sucede que es elde una larga cadena de escándalos, algunos dey otros deque han afectado a sus antecesoras y en el caso de Avalmadrid le salpica a usted. El escándalo de Avalmadrid es un tentáculo más en esa hidra de corrupción en la que se ha convertido el PP ", ha lanzado.En este punto, la presidenta regional le ha contestado que al grupo de Más Madrid "le interesa bien poco" la entidad, su funcionamiento y los autónomos, porque no han creado "en su vida" un solo puesto de trabajo". "Les interesay España llevándolo todo al odio", ha lamentado.Así, se ha preguntado qué ha hecho su anterior portavoz, ahora candidato de Más País Íñigo Errejón , en la Asamblea, que es un "que cobra por no trabajar". "¿Por qué se va si dijo que no abandonaría la política regional? Vive de la Complutense, de Carmena y ahora después de vivir de Pablo Iglesias vive de mis padres. Es alérgico al trabajo", le ha espetado.